Бывшего участкового из Ростовской области застрелили из карабина во время пьяной ссоры

По факту убийства бывшего участкового было возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области задержали подозреваемых в убийстве бывшего участкового из Тацинского района. 29-летний мужчина пропал 15 декабря, а 17 декабря было обнаружено его тело с огнестрельным ранением.

Напомним, по данным источника, погибший работал участковым, но около недели назад уволился из органов. Накануне происшествия, 15 декабря, он поссорился с женой и ушел из дома. Заявлять о пропаже супруга женщина не стала — думала, что успокоится и вернется.

Утром 17 декабря экс-полицейского нашли погибшим на обочине дороги станица Милютинская — хутор Верхнеобливский. Следователи и полицейские начали поиски подозреваемого. Председатель федерального следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления доложить о ходе расследования дела.

Тело экс-полицейского было найдено на обочине дороги. Фото: СУ СКР по Ростовской области.

19 октября подозреваемых нашли — ими оказались 53-летний и 50-летний жители станицы Тацинской. По версии следствия, в ночь с 16 на 17 декабря они выпивали с бывшим участковым в одном из частных домов станицы. Между мужчинами произошел конфликт — подозреваемые выстрелили в экс-полицейского из карабина «Сайга». Раненый скончался на месте. После расправы злоумышленники перетащили его тело в лесополосу недалеко от станции Скосырской и скрылись.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

— В настоящее время с их участием выполняются необходимые следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в донском управлении СК России.

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