В Ростовской области ссора у кассы в продуктовом магазине закончилась поножовщиной

Уголовное дело рассматривают в апелляционном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в селе Кулешовка Азовского района, поход за продуктами в местный продуктовый магазин закончился для одного жителя травмами, а для другого – уголовным делом.

ОТ ЗАМЕЧАНИЯ - К СКАНДАЛУ

Как рассказал «КП-Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, Александр (имена изменены – прим. ред.) отправился с другом за покупками. В магазине мужчины, пока стояли в очереди, заболтались. Судя по всему, разговор зашел об острой теме, так как между ними завязался конфликт. Послышалась нецензурная брать, что не понравилась еще одному покупателю, 36-летнему безработному Леониду.

По словам источника, Леонид сделал замечание мужчинам. Те в ответ попросили незнакомца не вмешиваться не в свое дело.

ВЫЗВАЛ НА "МУЖСКОЙ" РАЗГОВОР

Леониду это очень не понравилось. И он предложил Александру разобраться по-мужски.

Вскоре оппоненты оказались на улице за магазином. Спор быстро перерос в драку. В какой-то момент Леонид выхватил из куртки охотничий нож и четыре раза ударил им Александра.

Два раза лезвие прошло по спине, два раза – по груди. Несмотря на раны, потерпевший нашел в себе силы выбить из рук нападавшего тесак, после чего злоумышленник сбежал.

ДЕЛО ДОШЛО ДО СУДА

К этому моменту из торгового зала выбежал приятель раненого, который и вызвали скорую.

Врачи сказали, что Александру повезло, – он не погиб, потому что лезвие попало в ребра, а не в сердце.

Злоумышленника вскоре задержали и завели на него дело по статье «Покушение на убийство».

- Азовской межрайонной прокуратурой поддержано обвинение по уголовному делу в отношении злоумышленника. Суд приговорил его к лишению свободы сроком шесть с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, поскольку обжалован в апелляционном порядке стороной защиты, — прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

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