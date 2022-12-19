Один из подозреваемых рассказал, как застрелил экс-полицейского в Ростовской области

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело. Фото: управление СКР по Ростовской области.

Следователи показали фрагмент допроса подозреваемого в убийстве бывшего участкового из Тацинского района. По версии правоохранителей, его застрелили в ходе пьяной ссоры.

Судя по всему, трое мужчин находились в автомобиле. На видео подозреваемый говорит, что хотел выгнать экс-участкового из машины. Он показал, как открыл дверь автомобиля и наставил на оппонента «Сайгу». Тот в свою очередь схватился за ружье и начал дергать его.

— Получается, что он лишний раз дергает, и происходит нажатие на спусковой крючок, — рассказывает мужчина на видео.

Напомним, тело бывшего участкового нашли 17 декабря на обочине дороги в Тацинском районе. Спустя два дня задержали подозреваемых — 50-летнего и 53-летнего жителей станицы Тацинской. По версии следствия, в ночь с 16 на 17 декабря двое выпивали с погибшим, когда между ними произошел конфликт. В ходе ссоры они застрелили экс-полицейского, а его тело бросили в лесополосе.

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