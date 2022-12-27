Инноваторы Ростовской области учатся управлять проектами и проходят этап экспертизы

Фото: АНО "ФИРОН"

Продолжается масштабный проект «Региональный инновационный акселератор» от АНО «ФИРОН» - регионального оператора фонда «Сколково» в Ростовской области. Донские инноваторы проходят образовательный модуль по управлению инновационными проектами, который длится 4 месяца. Сейчас они активно проходят экспертизу собственных проектов и трекинг с действующими предпринимателями.

В ближайшее время участники познакомятся с коммерциализацией проектов, поработают с заинтересованными сторонами проектов и научатся представлять свой продукт. В финале Регионального инновационного акселератора участники презентуют 10 своих лучших проектов перед инвесторами и представителями венчурных фондов в коворкинге «РУБИН».

- Для каждого технологического стартапа важной задачей является получение обратной связи. У нас участники могут попробовать сопровождение трекера и получить предгрантовую экспертизу своего проекта. Встречи длятся от 30 до 60 минут, в рамках которых авторы проектов общаются с сертифицированными трекерами по вопросам определения «узких мест» своих проектов. Предгрантовая экспертиза позволяет получить рекомендации от экспертов ниши по улучшению заявок на гранты или статус участника Сколково. На данный момент поведено уже 20 встреч с трекерами, а участники акселератора получили 13 экспертиз своих заявок, - отметил директор АНО «ФИРОН» Инна Шенгоф.

Фото: АНО "ФИРОН"

«Региональный инновационный акселератор» реализуется при поддержке АНО «Агентство развития гражданских инициатив Ростовской области», благодаря чему донские инноваторы проходят бесплатное обучение управлению инновационными проектами и работают с лучшими наставниками и трекерами сферы инноваций.

Организатор акселератора, АНО «ФИРОН», имеет за плечами многолетний успешный опыт работы со стартапами. Здесь было запущено более 1000 стартапов с 2016 года и привлечено в преокты более 160 млн. рублей. Организация имеет статус единственного регионального оператора фонда «Сколково» на юге страны.