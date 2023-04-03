Алексей Логвиненко взял на контроль вопросы ростовчан по квартире сироты, аварийному жилью и благоустройству

Все вопросы обратившихся жителей будут решены. Фото: пресс-служба администрации

Обеспечение квартирами детей-сирот, переселение из аварийного жилья, благоустройство города и состояние дорог — вот что волнует жителей донской столицы. Именно с такими вопросами люди пришли на личный прием граждан к главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко в пятницу, 31 марта. Несмотря на разную степень сложности исполнения, каждый должен быть решен, заверил Алексей Валентинович.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

Так, студентка колледжа Светлана нуждается в жилье. Еще в 2019 году девушку включили в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которых необходимо обеспечить жильем. В январе Светлане исполнилось 18 лет. До совершеннолетия она была под опекой бабушки и сейчас живет вместе с ней. Администрации города выделены деньги из областной казны на покупку для девушки своего жилья.

- И мы приобрели полноценную однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра в новом доме, которая соответствует необходимым параметрам, - поделился Алексей Валентинович. - К августу Светлана уже сможет справить новоселье.

РАССЕЛЕНИЕ И СНОС АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Пенсионерка Ольга Александровна, которая жила в аварийном доме по улице Красных Зорь, 14Б, получит возмещение взамен изымаемого жилья. Здание было построено еще в 1917 году, а аварийным и подлежащим сносу его признали три года назад, в 2020-м. Земля под аварийным строением изъята для муниципальных нужд.

- В нынешнем году году из областного и местного бюджетов выделено финансирование на расселение этого дома. Компенсацию Ольге Александровне перечислят до конца апреля, - заверил глава.

Другой обратившийся поднял вопрос о сроках сноса аварийного дома по улице Станиславского, 114. Здание тоже было построено в 1917 году.

- Оно представляет опасность для окружающих, поскольку может обрушиться. В 2007 году его признали аварийным и подлежащим сносу. В 2020 году расселили, - прокомментировал ситуацию глава администрации. - Мы уже предусмотрели средства на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ. Получить все документы для демонтажа должны в сентябре 2023 года. Осуществить снос планируется не позднее декабря.

БЛАГОУСТРОЙСТВО И ДОРОГИ

Традиционно приходят ростовчане и с насущными городскими проблемами. Так, в этот раз на прием пришли жители Октябрьского района. Жильцы дома по улице Таганрогской, 157, попросили установить остановочный комплекс на остановке общественного транспорта «ЖК 50-летия Победы».

- На декабрьской Думе в прошлом году выделены средства на приобретение и монтаж семи остановочных комплексов на территории Октябрьского района, в том числе по этому адресу, - напомнил Алексей Валентинович. - К июню работы по оборудованию остановочного павильона на остановке «ЖК 50-летия Победы» должны быть выполнены. Также поручил району благоустроить прилегающую территорию.

Другое обращение по городской теме поступило от жителей Углового переулка, что в Первомайском районе. Они подняли вопрос о ремонте участка дороги по улице Конституционной - от улиц Курчатова до улицы Щербакова, по которой они ездят каждый день.

- Деньги на работы выделены - это 15,6 миллиона рублей. Сейчас уже проводится процедура электронных торгов, - прояснил ситуацию глава администрации. - Ориентировочный срок заключения муниципального контракта - 12 апреля. Сдать объект должны к первому сентября. Дорогу заасфальтируем, сделаем тротуары и подходы к домам.