В Ростовской области осудили полицейского, который пьяным сел за руль и насмерть сбил женщину на скутере

Водитель, устроивший аварию, сам вызвал наряд полиции на место трагедии Фото: Сергей ГАПОН

В Азове Ростовской области перед судом предстал бывший участковый, который сел пьяным за руль и устроил смертельное ДТП. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

ТРАГЕДИЯ НА ДОРОГЕ

Авария с летальным исходом произошла в мае прошлого года. В тот день правоохранитель гостил у приятеля: мужчины выпили спиртного. Участковый, несмотря на то , что был в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль, чтобы добраться до дома. Но на трассе в какой-то момент он не справился с управлением, и машина вылетела на полосу встречного движения. По «встречке» в тот момент на скутере ехала местная жительница.

Автомобиль протаранил скутер. Хозяйка двухколесного транспорта упала на асфальт и от полученных травм погибла на месте происшествия. Водитель сразу вызвал полицию и скорую помощь. Правда, помощь врачей уже не требовалась. Женщина была мертва. Участковый не стал юлить и честно рассказал, как произошла авария.

По словам источника издания в правоохранительных органах региона, у погибшей остались несовершеннолетние дети.

- Она работала на ферме дояркой. Сама воспитывала детей. После трагедии опекунство над ними оформила бабушка, - говорят знакомые погибшей дончанки.

К слову, мужчина, который находился за рулем, и сам – отец. Коллеги и друзья отзываются о нем только положительно.

ЧТО РЕШИЛ СУД

После случившегося участковый был уволен с работы и стал фигурантом уголовного дела.

- В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», - сообщил помощник прокурора Азовского района Александр Дзюба.

Материалы уголовного дела уже ушли в суд, который вынес решение.

Мужчина полностью признал свою вину , раскаялся в содеянном и попросил прощение у родных погибшей. Также известно , что он оказал помощь семье, потерявшей близкого человека: взял на себя все расходы за похороны.

Суд приговорил дончанина к пяти с половиной годам лишения свободы в колонии-поселения. Его также обязали выплатить 340 тысяч рублей в качестве материального ущерба.

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