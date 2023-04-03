Военный комиссар рассказал, почему уклоняться от армии станет сложнее в Ростовской области

Призывная кампания началась 1 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове обсудили особенности весеннего призыва 2023. По словам военного комиссара Игоря Егорова, «прятаться» от военкомата тяжело, а из-за цифровизации сделать это будет еще сложнее.

По словам Егорова, динамика уклонистов в Ростовской области в последние годы не меняется — около тысячи человек. Он советует не скрываться от военкомата, а сразу прийти в призывную комиссию с пакетом документов.

— Сейчас скрываться труднее. При трансформации военных комиссариатов в цифровое поле молодому человеку будет тяжелее. Он пользуется телефонами, зарегистрирован в налоговой, — говорит Игорь Егоров.

Как проходит цифровизация призывников, рассказал начальник отдела по работе с военными органами и вопросам территориальной обороны областного правительства Игорь Короленко.

— В конце 2022 года мы провели цифровизацию всех призывников, которые находятся в Ростовской области. В 2023 году поставлена задача произвести актуализацию этой цифровизации. Мы нашли фамилию, имя и отчество призывников, теперь нужно актуализировать остальные данные о них, — объясняет Короленко.

Напомним, весенняя призывная кампания будет проходить с 1 апреля по 15 июля. Срочную службу начнут проходить около пяти тысяч человек. 60% из них отправят в Южный и Северо-Кавказский военные округа, около 40% — останутся в Ростовской области. 15 человек присоединяться к кремлевскому полку.

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