«Доверяла девочкам как себе!»: в Ростовской области предпринимательница лишилась четырех миллионов рублей

О том, что сотрудницы продуктового склада жили на широкую ногу замечали все, кроме начальницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новошахтинске Ростовской области перед судом предстали уже бывшие работницы продуктового склада – 37-летняя товаровед Евгения и 39-летняя кассир Кристина (имена изменены – прим. ред.). Женщин обвинили в том, что они похитили несколько миллионов рублей у владелицы бизнеса.

РЕЗКО УПАЛА ПРИБЫЛЬ

Как сообщил «КП-Ростов-на-Дону» источник издания в правоохранительных органах региона, жительница Шахт много лет занималась оптовой продажей продуктов. Торговля колбасами, сырами и сосисками шла на ура. Таисии пришлось даже открыть два склада. Один – в ее городе, второй – в соседнем Новошахтинске. До поры до времени финансовые дела шли хорошо.

Но однажды прибыль резко упала. Доходило до того, что за день доход составлял всего пару тысяч рублей в то время, как раньше эта сумма доходила до ста тысяч.

Чтобы удержать бизнес на плаву, Таисия погрязла в кредитах и даже продала машину.

ЗАГРАНИЧИНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

А тем временем, товаровед и кассир жили на широкую ногу. Несмотря на то, что обе зарабатывали по пять тысяч рублей в неделю, женщины часто отдыхали за границей, а потом взахлеб рассказывали грузчикам о путешествиях. Коллеги отмечали, что кассир и товаровед живут не по средствам, но даже подумать не могли, что женщины способны на обман.

Впрочем, и хозяйка бизнеса исключала такой сценарий.

Позже Таисия расскажет, что даже подумать не могла, что в финансовую яму ее загоняют Кристина и Евгения.

- Я доверяла девочкам, как себе. Особенно Кристине, - говорит предпринимательница.

ВНЕЗАПНАЯ РЕВИЗИЯ

Афера вскрылась случайно. Товаровед с семьей собралась на Кубу. Тогда хозяйка склада подумала, что кассиру будет тяжело одной справляться с делами.

Таисия попросила невестку сходить на склад и вникнуть в документооборот, чтобы потом по необходимости помочь Евгении с накладными.

И вот, открыв бухгалтерские отчеты, невестка предпринимательницы увидела огромную недостачу – в кассе не хватало нескольких миллионов рублей.

Кассир и товаровед юлили и пытались как-то объяснить, откуда взялась недостача. А невестка же позвонила свекрови и попросила срочно приехать на склад.

Уже через час Таисия была на месте и вместе с грузчиками начала ревизию. А Кристина и Евгения, сказав, что выйдут покурить, уехали и перестали отвечать на звонки.

«ДЕЛАЛИ ДЕНЬГИ ИЗ ВОЗДУХА»

Схема аферы оказалась простой. Женщины с помощью поддельных документов завышали остаток товаров, находящихся на складе, после чего похищали деньги из кассы в размере завышенного остатка.

- Проще говоря, они в бумагах добавляли товар, которого не существовало в реальности, а потом забирали наличные за несуществующие продукты. Делали деньги из воздуха, - сказал источник издания.

Таисия написала заявление в правоохранительные органы.

Как сообщила корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» заместитель прокурора города Новошахтинска Ирина Поклад, в отношении женщин возбудили уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Материалы уголовного дела были переданы в суд.

В итоге, теперь уже бывших кассира и товароведа признали виновными и приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, суд взыскал с них в пользу потерпевшей ущерб причиненный преступлением. Речь идет о сумме свыше 4 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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