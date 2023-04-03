В Ростове открыли секцию по прыжкам в воду спустя 26 лет

В секции занимаются 48 юных спортсменов. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в бассейне «Волна» спустя 26 лет открылась секция по прыжкам в воду. Юные спортсмены продемонстрировали первые успехи в непростом виде спорта 3 апреля. На показательной тренировке побывал начальник управления физической культуры и спорта Ростова Денис Браславский.

- С 1 марта этого года мы открыли отделение прыжков в воду в спортивной школе № 11. Инициатором выступили управление спорта и администрация города. Для открытия отделения направили из городского бюджета 2 миллиона рублей на аренду бассейна, приобретение оборудования и заработную плату тренерам. Планируем, что отделение получит развитие в будущем, ведь прыжки в воду для Ростовской области достаточно традиционный вид спорта. Сейчас стараемся возродить спортивные традиции, - поделился Денис Браславский, - в этом месяце мы установим дополнительное оборудование для прыжков в воду — трехметровый трамплин.

Всего в отделении по прыжкам в воду занимаются 48 человек. Ребята тренируются три раза в неделю. Каждая тренировка проходит под руководством опытных тренеров. Сначала спортсмены разогревают все группы мышц на суше, а затем переходят к прыжкам в воду. На сегодняшний день в бассейне установили метровый трамплин, с которого ребята отрабатывают прыжки. Они старательно выполняют каждое упражнение. По словам президента федерации прыжков в воду Ростовской области Яны Дубининой, планируется готовить юных спортсменов к всероссийским соревнованиям.

- В этой группе много ребят, которые перешли к нам из акробатики, так как этот вид спорта не относится к олимпийским видам. Сейчас многие наши воспитанники могут прыгать с трамплина с элементами сальто, - рассказала Яна Дубинина.

Самой юной спортсменке в группе всего восемь лет. Однако, маленькая ростовчанка с ловкостью делает сальто в воду с метрового трамплина. Отметим, что на показательной тренировке присутствовал советский и российский прыгун в воду, двукратный олимпийский чемпион, единственный в истории обладатель восьми олимпийских наград в этом виде спорта Дмитрий Саутин.

- Эти юные спортсмены — наше будущее, - уверен Дмитрий Саутин. - Для меня прыжки в воду — один из самых красивых видов спорта. Кроме того, в нем задействованы сразу все группы мышц. Рад присутствовать здесь и видеть, как возрождается секция.

Отметим, что сегодня идет строительство крупного спортивного комплекса в Александровке. По словам Дениса Браславского, в спортивном объекте будут работать сразу три секции: по классическому плаванию, прыжкам в воду и синхронному плаванию.

Напомним, что бассейн «Волна» в Ростове-на-Дону был торжественно открыт 7 декабря 2022 года после модернизации. На протяжении 47 лет он является значимой частью спортивной инфраструктуры донской столицы. За два года строители провели огромную работу, позволившую сохранить исторический вид здания и благоустроить прилегающую территорию. Также была обеспечена доступность бассейна для разных категорий граждан. В бассейне «Волна» работают восемь плавательных дорожек. Сегодня здесь занимаются плаванием больше 600 человек из более 2 тысяч ростовчан, увлекающихся этим видом спорта.

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