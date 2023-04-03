Алексей Логвиненко: Ростов готов к «Кубку Дружбы-2023»

В 2023 году «Кубок Дружбы» пройдет на обновленном стадионе «Арсенал». Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

С 17 по 22 апреля в Ростове-на-Дону состоится международный юношеский турнир по футболу среди ведущих футбольных академий и спортивных школ «Кубок Дружбы — 2023». Об этом накануне старта футбольного соревнования рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

ЛУЧШИЕ ФУТБОЛЬНЫЕ АКАДЕМИИ

«Кубок Дружбы» - это официальные соревнования, которые входят в календарь Российского футбольного союза, и направлены на популяризацию детско-юношеского футбола. Пятидневный турнир, организованный Управлением по физической культуре и спорту города при поддержке ФК «Ростов», пройдет в донской столице уже в четвертый раз. Выяснять на футбольном поле, кто самый-самый, будут восемь команд, в состав которых вошли игроки возрастом до 14 лет.

Оспаривать свое первенство в «Кубке Дружбы — 2023» будут Академии футбольных клубов «Ростов», «Локомотив», «Спартак», «Краснодар», «Сочи», «Зенит», «Минск» и спортивной школы ФК «Строгино».

- Ростов готов к одному из самых статусных юношеских турниров по футболу в стране - «Кубку Дружбы-2023», - отметил глава администрации Ростова Алексей Логвиненко. - В нашем городе сильные футбольные традиции, ростовчане любят и умеют играть. Соперники сильные. Но уверен, что в этом году у нас есть шансы на победу. Так что пожелаем нашим ребятам удачи!

В текущем году «Кубок Дружбы» впервые пройдет на обновленном в прошлом году стадионе «Арсенал», вмещающем более тысячи зрителей.

БИЛИСЬ ЗА ПУТЕВКУ НА ОСНОВНОЙ ЭТАП

Отборочные матчи «Кубка Дружбы — 2023» прошли не только в Ростове, но и в других городах и странах. Всего в них приняли участие 12 команд, среди которых единственную зарубежную путевку завоевала команда Академии футбольного клуба «Сочи». В Минске за путевку бились 16 команд, победителем стала команда Академия клуба «Минск». В предыдущие годы победителями «Кубка Дружбы» становились юные игроки из академий ФК «Севилья» из Испании, ФК «Кайрат» из Казахстана и ФК «Локомотив».

Второй год подряд этот юношеский турнир включен в официальный календарь Российского футбольного союза. На сегодня это один из лучших футбольных турниров в России — как с учетом представленных в нем команд, так и с учетом организации. Администрация Ростова-на-Дону традиционно берет на себя обеспечение, проживание и питание всех приезжающих команд, участвующих в основном этапе. Также для игроков организуется экскурсионная программа, футбольные клубы оплачивают лишь дорогу туда и обратно.

ЧТОБЫ ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ ФУТБОЛИСТЫ

Поддержку в организации турнира Управлению по физической культуре оказывают ФК «Ростов» и Федерация футбола донской столицы. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и сборной России Валерий Карпин отметил, что такие турниры как «Кубок Дружбы» способствуют выявлению новых талантов.

- Хорошо, что турнир становится уже традиционным, - подчеркнул Валерий Георгиевич. - Он вызывает у всех ребят ожидание противостояния с лучшими академиями страны. Для них это вызов. Мы все прошли через эти академии и турниры юношеского футбола. Но в мое время их было больше. Тот же «Кожаный мяч». Все футболисты перед поездкой не спали ночами и мечтали о выступлении. Хотелось бы, чтобы появлялись новые футболисты. Уже сейчас семь-восемь человек из Академии клуба тренируются с нами. В этом плане пример «Ростова» очень показателен. Через вертикаль юношеского футбола прошли многие воспитанники. И они будут расти, пока между командами будет существовать конкуренция.

Валерий Карпин пообещал, что юные игроки «Академии ФК «Ростов» по возможности будут принимать участие в юношеских турнирах. Участник команды Иван Комаров отметил, что игроки в возрасте до 14 лет всегда ждут подобных состязаний. Порой они даже не замечают усталости — лишь бы выйти на поле, сразиться с топовыми командами и получить удовольствие от игры, повысив свой уровень. С ним согласился и действующий капитан ФК «Ростов» Данил Глебов, выразивший надежду, что юношеских футбольных соревнований вскоре станет больше.

Пока рано загадывать, кто является фаворитом будущего футбольного турнира, поскольку уровень подготовки у молодых игроков меняется день ото дня. Поэтому игру юношеских сборных лучше один раз увидеть своими глазами, придя с 17 по 22 апреля на стадион «Арсенал». Все матчи можно будет посетить бесплатно.

- Будем ждать начала футбольных поединков – в первом же туре ростовчане сыграют с «академиками» московского «Спартака»! Поболеем за наших парней и пожелаем им удачи! - подбодрил участников и болельщиков глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.