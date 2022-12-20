Голосуют не за себя, а за других: «Герой года — 2022» - эти истории растрогали ростовчан больше всего в этом году

Голосовать за своего героя можно каждый день до 31 декабря включительно.

Голосование в последнем в этом году конкурсе «Герой года — 2022» от ростовской «Комсомолки» выдалось необычайно жарким! С первого дня вы, дорогие читатели, каждый день отдаете свои голоса самым, на ваш взгляд, трогательным историям, о которых узнали на сайте «КП — Ростов-на-Дону» в этом году.

Уже сейчас можно сказать, что в голосовании четко определился лидер, но ему наступают на пятки и другие участники. Осталось всего 11 дней до подведения итогов и вы можете повлиять на исход голосования. Достаточно каждый день ставить «сердечко» полюбившейся истории, а то и нескольким, - счетчик обновляется в полночь.

В редакции каждый день принимаем звонки от наших героев: они признаются, что их до глубины души тронули истории остальных участников конкурса. Многие даже голосуют не за себя, а за других!

ПЛОЩАДКА ВМЕСТО СВАЛКИ

Когда ростовчане только узнали о том, что Александр Луговой за свой счет навел порядок во дворе, чтобы сделать уютную детскую площадку вместо свалки, где собирались маргиналы, многие говорили ему слова поддержки. Особенно в тот момент, когда оказалось, что одна из жительниц дома пишет на активиста жалобы. Такая история точно заслуживает лайка и «сердечка» на карточке участника! А пока за него проголосовали 215 читателей.

Ростовчанин Александр Луговой своими силами организовал детскую площадку во дворе.

СДВИНУЛ С МЕСТА ЭЛЕКТРОПОЕЗД

А силач из Шахт Тимофей Поталов сдвинул с места электропоезд - сцепку вагонов массой 402 тонны и посвятил свой рекорд маме.

- Я у нее единственный сын. Мамуля за меня переживает, но всегда поддерживает, - рассказывает дончанин.

За Тимофея проголосовали уже 570 человек.

Силач из Шахт тягает электровозы, но не забывает рекорды посвящать своему главному болельщику - маме.

ДОКТОР-СПАСИТЕЛЬ

Страшно представить, что могло быть с ростовской семьей — папы, мамы и двух деток — если бы не врач «скорой» Евгений Корольков. Он приехал к главе семейства, который подозревал у себя гипертонический криз. На глазах у доктора плохо стало всем домашним, и они думали, что отравились рыбой. Доктор заподозрил неладное — симптомы были похожи на отравление газом — и вывел всех из квартиры, и всю семью доставили в больницу. Опасения оправдались - «газовики» обнаружили утечку. За доктора Королькова проголосовали 800 читателей.

Доктор Корольков приехал на вызов к одному человеку, а в итоге спас от гибели всю семью.

В ЖИЗНИ ЕСТЬ МЕСТО ПОДВИГУ

Ну а пока явный лидер — единственный участник конкурса не из Ростовской области, а из соседней Калмыкии — Алексей Асхаринов. У него уже более 3900 голосов.

27-летний житель Городовиковска поразил читателей «КП — Ростов-на-Дону» своей смелостью и скромностью, ведь он совершил подвиг и никому об этом не рассказал.

В мае в районе города Николаев в ожесточенном бою он удерживал позиции вместе с личным подразделением и уничтожил пятерых националистов. Благодаря его мужеству и отваге, его бойцы вышли из боя без потерь. За проявленное мужество, отвагу и героизм в боевых действиях указом президента Алексея наградили медалью Жукова. Только о том, что сын — герой, родители узнали от друзей, а те — по телевизору: в утренней передаче одного из каналов рассказали о подвиге Алексея. Причем после подвига парень приезжал домой в отпуск, но и словом не обмолвился о том, что совершил.

Алексей Асхаринов стал героем и никому не сказал.

КСТАТИ!

Вы можете повлиять на результаты голосования и помочь своему герою стать победителем. Для этого нужно ставить «сердечко» на карточке конкурсанта каждый день. Счетчик обновляется в полночь. Итоги мы подведем после 31 декабря.

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