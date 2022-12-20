Жительница Ростовской области перед Новым годом сделала семье подарок, став мамой в седьмой раз

Ольга и Денис Першовы вместе уже двадцать лет. Фото: из архива семьи

- Счастливое цифра 7 – это про нашу семью , - начала свой рассказ жительница Шахт Ростовской области Ольга Першова.

Обаятельной блондинке – 35 лет, большую часть из них она посвятила семье и материнству. Ольга с 36-летним мужем Денисом воспитывает двоих сыновей и пять дочерей.

ОДНА ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Старшему ребенку Даниилу уже 11 лет, а младшей малютке с необычным именем Ариадна еще нет и двух месяцев.

Ольга говорит, что еще каких-то десять лет назад и представить не могла, что будет многодетной мамой.

- Я у своих родителей – единственный ребенок. А вот муж – пятый, самый младший ребенок в семье, - рассказывает женщина «КП-Ростов-на-Дону».

К слову, с супругом Ольга знакома уже 20 лет! Их брак длится 14 лет.

- Мы начали дружить еще в девятом классе. Он – моя первая любовь, как и я его, - говорит Ольга. – Мы с мужем никогда не поднимали тему того, чтобы стать многодетными, все получилось само собой.

Старший сын Даниил увлекается программированием и в свободное время ходит в IT-школу. Десятилетняя Кира играет на скрипке, семилетняя Эмилия осваивает фортепьяно. Пятилетняя Алиса ходит в детский сад, а двухгодовалая Василиса, годовалый Аникей и самая младшая Ариадна сидят с мамой дома.

Фото: из архива семьи

ЖИЗНЬ ПО СТРОГОМУ РАСПИСАНИЮ

Будние дни у Ольги очень насыщены. Подъем – по будильнику в семь утра.

- Собираю детей в школу, девчонкам делаю прически. После этого занимаюсь домом и младшими детьми. После уроков везу школьников на дополнительные занятия, а вечером меня ждут домашние хлопоты. Но себе стараюсь время уделять тоже. Рада, если удается часик днем вздремнуть, - рассказывает Ольга.

Семья живет в большом двухэтажном доме, который сама же и построила.

- Взяли участок. Потом построили дом своей мечты. Что-то муж делал, что-то - профессиональные строители, - продолжает женщина. – Процесс был долгий, лет 10 понадобилось, чтобы все до ума довести. Зато сделали все так, как и хотели.

КУХОННЫЙ КОМБАЙН – ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК

Пример Ольги опровергает мнение о том, что многодетные мамы готовят огромное количество еды.

- У моих ребят разные вкусы. Старший не любит борщ, младшие – зелень в супе. Стараюсь угодить всем. Готовлю на два дня вперед максимум. Нам нравится, когда еда свежая и разнообразная. Очень облегчают быт кухонные гаджеты. Комбайн – мой незаменимый помощник, - рассказывает Ольга.

Есть в семье одно правило. Если кто-то из детей попросил чупа-чупс, то покупать надо сразу семь штук.

- И так – со всем. Если мороженное, то тоже семь, чтобы никто не спорил , - продолжает женщина

По словам Ольги, в семье между детьми нет ревности.

- У нас дружные ребята. Старшие как-то сказали, что им было бы скучно, если бы мы не были многодетными родителями, - говорит собеседница.

Супруги счастливы, что стали многодетными родителями. Фото: из архива семьи

«ПОСАДИТЬ ДЕРЕВЦЕ И УВИДЕТЬ, КАК ОНО ПРИНОСИТ ПЛОДЫ»

Кстати, семья уже готовится к Новому году. Ольга собирает подарки детворе. Хотя самый главный она уже сделала, когда принесла из роддома дочурку.

- 31 декабря – еще и мой день рождения, в преддверии которого судьба преподнесла нам драгоценный подарок – дочку Ариадну, - улыбается мама.

Кстати, еще одно интересное совпадение. Ариадна родилась в один день с Алисой, с разницей в пять лет.

По словам Ольги, самое большое счастье для нее - видеть, как дети учатся чему-то новому, растут, развиваются.

- Непередаваемое чувство смотреть, как твой ребенок выступает на открытом уроке или делает первые шаги. Это как посадить деревце, а потом увидеть, как оно приносит свои плоды, - добавила женщина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как многодетная мама из Ростовской области узнала все о пожарах и начала спасать жизни

Женщина успешно совмещает воспитание четверых детей и работу в МЧС (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Его задача — защищать Родину»: Мама из Ростовской области рассказала, почему сама пришла за повесткой по мобилизации для сына

Жительница Ростовской области отправилась в военкомат, чтобы взять повестку по мобилизации для сына (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Поразительный Миша: как воспитать гения, рассказала мама ребенка-вундеркинда

Прививать интерес к познанию ребенку-вундеркинду родители начали, когда тому было всего пять дней. В результате, в 9 лет мальчик уже читал лекции студентам (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Самая многодетная мама страны из Ростовской области собирается отправить в первый класс 83-го ребенка

Ростовчанка, готовившая детей к школе более 900 раз, рассказала, что нужно сделать перед новым учебным годом (подробнее)