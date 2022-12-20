Отменят ли новогодние утренники в школах и детских садах Ростовской области

В Ростовской области новогодние утренники пройдут в отдельных классах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Ситуация с распространением ОРВИ и гриппа в Ростовской области продолжает ухудшаться. 15 декабря в регионе ввели ограничительные меры: была приостановлена деятельность трех детских садов и 50 групп в 27 детских садах, переведено на дистанционный режим обучения три школы и 113 классов в 29 школах. 19 декабря образовательные учреждения области стали массово приостанавливать свою деятельность из-за эпидемии гриппа.
В Минздраве Ростовской области корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» рассказали, сколько на сегодняшний день детсадов закрылись на карантин, и сколько школ и классов перешли на дистант. А также уточнили, будут ли проводить новогодние утренники.
КАРАНТИН И ДИСТАНТ
По данным ведомства, на 19 декабря на Дону на карантин закрыли еще 3 детских сада. В то же время уменьшилось число закрытых групп в детских садах - 47 групп в 26 дошкольных образовательных учреждениях.
На 19 декабря на Дону на карантин закрыли еще 3 детских сада.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В донском регионе на дистанционный режим обучения были переведены четыре школы: одна в Неклиновском районе и три — в Ремонтненском. Также на дистант перешли 143 класса в 32 школах Ростовской области.
ОТМЕНЯТ ЛИ НОВОГОДНИЕ УТРЕННИКИ?
Многих родителей в связи с введенными ограничениями по гриппу в Ростовской области сейчас беспокоит вопрос, как пройдут новогодние утренники и праздники в детских садах и школах региона. Тут минздрав успокаивает переживающих и отвечает, что все пойдет по запланированному сценарию, но в отдельных классах.
- Требования к проведению новогодних мероприятий в детских учреждениях сохраняются, - подтвердили в ведомстве. - Как и при коронавирусных ограничениях, мероприятия проходят в отдельных группах и классах.
КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ
Специалисты донского минздрава отмечают, что при подготовке к праздничным мероприятиям придется соблюдать особые требования.
- Особое внимание отводится дезинфекции помещений и строгой работе утренних фильтров, - уточняют медики. - Чтобы не допустить детей, сотрудников, родителей с признаками респираторных заболеваний.
Массового новогоднего гуляния под елочкой в этом году не планирется.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В минздраве Ростовской области подчеркивают, что, в том случае, если новогодние мероприятия проходят в одном помещении, нужно запланировать перерывы для дезинфекции и проветривания.
Напомним, ранее сообщалось, что в Ростовскую область вернулся свиной грипп. Карантин по гриппу на Дону ввели с 15 декабря. Соответствующее постановление подписала 14 декабря заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Ерганова. Из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ людям рекомендовали носить маски в общественных местах. Это одна из действенных мер защиты от инфекций, уверены в управлении Роспотребнадзора.
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