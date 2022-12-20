В гордуме Ростова утвердили бюджет города на ближайшую трехлетку

Депутаты гордумы донской столицы приняли бюджет города на 2023 – 2025 годы. Фото: пресс-служба городской думы Ростова

В Ростове на заседании гордумы, состоявшемся во вторник, 20 декабря, депутаты приняли бюджет на 2023-2025 годы. По информации замглавы Администрации города – начальника казначейства Татьяна Асатрян, в следующем году в городскую казну заложено расходов на сумму чуть меньше 54 миллиардов 730 миллионов рублей, в 2024 году эта цифра близится к 48 миллиардам рублей, а в 2025-м - к 43 миллиардам 453 миллионам рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ

При этом отметила спикер, социальную направленность имеют семь муниципальных программ. На их реализацию в 2023 году планируется направить больше 36 млрд рублей, в 2024 году – больше 26 млрд рублей, а в 2025 году – почти 27 млрд рублей.

В свою очередь, Председатель постоянной комиссии гордумы по бюджету, местным налогам и сборам, муниципальной собственности Игорь Климов сообщил, что проект бюджета был детально рассмотрен на заседании постоянной комиссии по бюджету, на депутатских и публичных слушаниях.

- Комиссия отмечает положительную динамику по увеличению налоговых и неналоговых поступлений по сравнению с прошлым годом, по расходам предусмотрены значительные средства на развитие системы образования, коммунальной и транспортной инфраструктуры, а также улучшения жилищных условий наших граждан, - прокомментировал Игорь Климов.

НА ЧТО КОНКРЕТНО БУДУТ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Если говорить конкретно о 2023 годе, то бюджетом предусмотрено строительство шести новых школ: одна из них будет расположена в микрорайоне ЮФУ, две – в Левенцовке, одна – в районе Ростовского моря, продолжится строительство еще двух школ в районе Темерника и в ЖК «Суворовский».

Также планируют построить два детсада на Ларина и на левом берегу Дона.

Запланирован капремонт семи ростовских школ.

На эти цели предусмотрено почти 20 миллиардов 500 миллионов рублей.

На сферу ЖКХ в 2023-м потратят около восьми миллиардов рублей. Среди прочего, запланирована рекультивация полигона с отходами.

На дороги и транспорт потратят больше шести миллиардов рублей. Семь с половиной миллиардов пойдут на меры соцподдержки населения.

Траты на содержания парков, молодежного театра, зоопарка и 13 музыкальных школ обойдутся в один миллиард 400 миллионов рублей.

Депутаты отметили, что эффективная бюджетная политика – непременное условие для адаптации экономики к новым реалиям. Она будет направлена на обеспечение устойчивости бюджета города Ростова, на эффективное и прозрачное управление финансами и выполнение обязательств перед горожанами.

В результате депутаты на заседании утвердили проект бюджета единогласно.

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