Насколько в Ростове подорожали салаты "Оливье" и "Селедка под шубой", подсчитали статистики

В Ростовстате посчитали во сколько обойдется жителям региона приготовление традиционных праздничных блюд. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Вот уже и Новый год маячит на горизонте. Чем ближе 31 декабря, тем меньше времени остается на приятные хлопоты, а их в преддверии праздника хоть отбавляй. Сначала - кастинг елок и пихт, потом - подарочный забег и на десерт - контрольная закупка горошка и сопутствующих к салатам. Ну, а чтобы все успеть и не потратить при этом лишние деньги, «КП-Ростов-на-Дону» вместе со специалистами Ростовстата подсчитали, во сколько обойдется жителям региона приготовление традиционных праздничных блюд.

ЯЙЦА И КАРТОШКА ПОДЕШЕВЕЛИ

Золотое правило каждого новогоднего застолья гласит: чтобы не происходило, готовь "Оливье". Пожалуй, это одно из немногих блюд, которое уж точно ассоциируется с зимними праздниками. Чего только стоят эти тонкие ароматы докторской колбаски, приятный хлопок банки с огурчиками и, конечно же, зеленая поляна из маринованного горошка. Вообщем, пора срочно в магазин, а то там все стратегические запасы с полок разгребут.

Кстати, по подсчетам местных аналитиков, в этот раз флагман русского застолья обойдется в 454 рубля* за среднюю порцию, что на 12% больше, чем в прошлом году.

Так, зеленый горошек с огурчиками выросли в цене почти на 22%, душа любого новогоднего салата, вареная колбаса, - на 14%, а майонез - на 16%. Но, подождите расстраиваться! Оставим слезы для лука и перейдем к приятным фактам.

Например, куриные яйца и овощи упали в цене почти на 13%, не отстает от них и король всех грядок, картофель, его ценник снизился на приличные 36%.

БЮДЖЕТНАЯ СЕЛЕДКА

С героем всех новогодних столов разобрались, и самое время посчитать его главную конкурентку "Селедку под шубой". Яркое блюдо оказалось куда бюджетнее старшего собрата.

По подсчетам аналитиков Ростовстата, цена за среднюю порцию стартует от 249 рублей*. Это на 7% больше, чем в прошлогодние праздники.

А теперь - по конкретике. Основной статьей расходов стала именно селедка, ее прайс увеличился на 20%. Также на 16% подорожал уже упомянутый майонез. А вот все остальные позиции, на счастье покупателей, наоборот упали в цене. Среди них куриные яйца, овощи и картофель. Также радует морковь - в этом году ее прайс снизился почти на 23%, а лук стал дешевле на 5%

*Изменения цен на ингредиенты, необходимые для приготовления салатов, рассчитаны на основе данных о динамике стоимости продуктов питания в ноябре 2022 года к ноябрю 2021 года.

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