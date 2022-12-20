В Ростовской области в лесополосе нашли тело мужчины с многочисленными травмами

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В лесополосе в Волгодонске нашли тело мужчины с многочисленными травмами. У погибшего зафиксированы многочисленные травмы, сообщили источник «КП-Ростов-на-Дону».

На вид мужчине около 40 лет. Судя по всему, человека сильно избили — на его теле было много ушибов и переломов. Кроме того, по предварительным данным, погибший был одет в домашнюю одежду.

Источник издания в правоохранительных органах отмечает, что само нападение произошло в квартире, а позже тело вывезли в лесополосу. В качестве подозреваемого — один человек. Правоохранители считают, что он жестоко избил погибшего в своей квартире.

В прокуратуре Волгодонска подтвердили, что причастное к преступлению лицо задержано. Его заключили под стражу.

— Признано законным возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ, расследует следственный отдел по городу Волгодонск СУ СК России по Ростовской области, — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, 17 декабря на окраине трассы станица Милютинская - хутор Верхнеобливский было найдено тело бывшего участкового из станицы Тацинской. По версии следствия, мужчину застрелили во время пьяной ссоры. Двое подозреваемых в убийстве задержаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области застрелили экс-полицейского, его тело нашли на обочине трассы

Мужчина уволился незадолго до происшествия. (Подробности)