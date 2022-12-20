В Ростовской области снизилось число киберпреступлений

В эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» поговорили начальником отдела по борьбе с мошенничествами в сфере IT-технологий ГУ МВД по Ростовской области Александром Горловым. Фото: Кристина Круговых

О самых популярных видах мошенничества, наиболее уязвимых категориях граждан и том, когда вовремя нужно повесить трубку, рассказал начальник отдела по борьбе с мошенничествами в сфере IT-технологий ГУ МВД по Ростовской области Александр Горлов.

Разговор состоялся в эфире радио «Комсомольская правда - Ростов» на 89,8 FM .

ТЕНДЕНЦИИ К РАСКРЫТИЮ

- Редко какая новостная повестка дня остается без сообщений о мошенничестве. И в том числе о мошенничестве в киберсфере. Как изменилась раскрываемость таких преступлений с начала года?

- У нас идет снижение преступлений этой категории, а их раскрываемость улучшилась. Мы активно работаем в этом направлении. Так, в начале года у нас было задержание группы, которая непосредственно занималась совершением такого вида мошенничеств, – когда звонят гражданам и представляются работниками служб безопасности или сообщают о блокировке карт. Задержания трех групп происходили в Санкт-Петербурге и Москве – здесь случаи киберпреступлений были совершены против жителей Ростова и Ростовской области.

Наша задача: чтобы все факты преступлений, которые совершены против жителей Дона, были раскрыты, а виновные понесли уголовную ответственность.

- За счет чего достигается положительная тенденция в раскрытии такого рода преступлений?

- Есть выработанные алгоритмы. Мы понимаем схемы, по которым работают злоумышленники. И постепенно, проводя определенный комплекс оперативно-розыскных мероприятий, достигаем цели.

В эфире я не могу их раскрыть, но могу заверить – есть определенная схема, по которой мы работаем и привлекаем злоумышленников к уголовной ответственности. Идет возмещение дончанам убытков, которые они несут.

НА КАЖДУЮ СХЕМУ НАЙДЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- А есть какие-то новые преступные схемы? Те, которые на слуху?

- Самое сейчас «популярное» - когда звонят злоумышленники и представляются сотрудниками различных силовых структур. Рассказывают о том, что какие-то сомнительные операции идут по счету. О том, что, якобы, кто-то пытался в банке, например, Москвы, по доверенности взять денежные средства (кредитные) на потерпевшего. Но по случайности, банк «увидел» в этом подвох, и теперь лжесотрудники пытаются уличить банк.

Люди начинают верить во все это, потому что звонит сотрудник полиции. Предупреждают граждан по статье 307 – неразглашение тайны следствия, а если потерпевшие разгласят этот факт, их привлекут к уголовной ответственности. И в контексте этих событий, гражданин начинает теряться и думать, что он участвует в каком-то оперативном или следственном мероприятии.

- Ну понятно - на него давят: необходимо взять в банке кредит или оформить его онлайн, потому что у нас всех есть приложения...

- Да, и вот всем этим пользуются злоумышленники. Хотелось бы сказать, что не правоохранительные органы, ни органы следствия, ни дознания, ни служба безопасности банка никогда не звонят владельцам карт. У них это по уставу не предусмотрено. Поэтому, если поступил звонок с таким вопросом, сразу же кладите трубку – это звонят мошенники.

- Бывают ли такие случаи, когда при раскрытии преступления средства возвращаются владельцам?

- Конечно. В ходе расследования уголовного дела. Когда изыскивается имущество и ценности у подозреваемых. Активы злоумышленников арестовываются и передаются в пользу потерпевших.

ПРОФИЛАКТИКА - ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ФИНАНСОВОГО

- Как защититься от киберпреступлений?

- Одна из самых больших проблем – это банковская неграмотность нашего населения, а именно людей пенсионного и предпенсионного возраста. Зачастую граждане не понимают, какими услугами банка они могут пользоваться. И вообще не представляют – что банк может делать, а что нет.

При открытии счетов им объясняют, конечно, в финансовых организациях – как обезопасить себя. Но, как это бывает… Гражданин пришел. Главное - карту получить, на которую пенсия будет приходить, а остальное, как говорится, мимо ушей. Вот это «мимо» зачастую и играет злую шутку. Люди попадают на уловки мошенников.

- А по факту – есть несколько простых правил?

- Разумеется, если звонят с каких-то незнакомых номеров – лучше вообще не брать трубку. Ничего полезного и важного вы не пропустите. Второе, как я уже говорил, никогда не звонят правоохранительные органы и их представители. Также никогда не звонят сотрудники Центрального банка. Для того, чтобы каждому звонил сотрудник банка – у них служащих на всех не хватит. Поймите это.

И, наконец, по просьбам с незнакомых номеров - ни в коем случае нельзя обновлять приложение вашего банка, тем более, когда у вас просят дополнительно сообщить какие-либо пароли.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ И НЕ ТОЛЬКО

- Это все схемы, которыми пользуются киберпреступники?

- Есть еще одна категория – родственник, попавший в беду. Звонят в основном пожилым людям, представляются родственниками, ставят потерпевшего в эмоциональный блок – авария, несчастный случай, случившийся с близким человеком, и так далее. И для того, чтобы решить ту или иную проблему, нужно оплатить операцию, вызволить, откуда-либо… Необходимо даже не перечислить, а передать денежные средства.

Но в этом направлении у нас работа налажена. Задержано огромное количество лиц, которые участвуют в таких преступных схемах. Так называемые «бегунки», которые приезжают к гражданам, забирают деньги после того, как их обманули.

- И что делать?

Если вам позвонили и сказали, что ваш родственник попал в беду, надо сразу, опять-таки, положить трубку и не отвечать на звонки с этих номеров. Потому что посыл такой: постоянно держать потерпевшего в эмоциональном напряжении, чтобы он не мог позвонить своим близким, узнать реальную картину. В таком случае кладете трубку, находите возможность позвонить родственнику по известному вам телефону: вы эмоционально успокаиваетесь, а все средства остаются при вас.

- Сейчас большой популярностью пользуются различные торговые площадки, на которых можно приобрести все – от недвижимости и автомобилей до зубной щетки. В этой сфере бывают случаи мошенничества?

- Да, и они не единичны. Человек, пытающийся или продать, или купить тот или иной товар, натыкается на мошенников. Схема очень банальная. У этих платформ есть такая услуга, как доставка товара, так называемая «безопасная сделка». Когда переводишь денежные средства на счет этой платформы, доставляется товар и потом эти деньги переводятся продавцу.

Злоумышленники предлагают, чтобы покупатель передал свои средства по «безопасной сделке», но есть нюанс. Они эту сделку оформляют не на сайте, а в мессенджере. Скидывают ссылку предполагаемой жертве. Человек, переходя по ссылке, попадает на дубликат торговой платформы, вводит данные карты. А через некоторое время с карты списываются все деньги. Вот эта ссылка – она вредоносная.

- Как себя обезопасить?

- Прежде всего, не переходить по незнакомым ссылкам. Ну, а если вы хотите что-то приобрести – делайте это только в рамках определенной платформы, не переходя на сторонние ресурсы.

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