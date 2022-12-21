В Ростовской области мужчина приревновал жену к коллеге, после чего забил соперника ломом

Злоумышленника поместили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в селе Кулешовка Азовского района, произошло жестокое преступление, рассказали в правоохранительных органах региона. 41-летний Михаил (все имена изменены – прим. ред.) приехал на сезонные работы по уборке урожая вместе со своей гражданской женой из соседнего района.

НЕПРЕДВИДЕННЫЙ ВЫХОДНОЙ

Работодатель обещал неплохие в представлении пары условия, - не только зарплату, но и бесплатное проживание.

Правда в домике для рабочих, построенном на скорую руку, пара жила не одна, а с двумя соседями – такими же рабочими.

Как сообщил источник издания, в один из дней пошел сильный ливень, и у рабочих появился незапланированный выходной.

Михаил с женой и одним и соседом, 43-летним Игорем, решили пропустить по рюмке. Во время застолья мужчине показалось, что Игорь пытается соблазнить гражданскую жену.

В ХОД ПОШЛИ КУЛАКИ И ЛОМ

Тогда Михаил схватил лом и начал бить им соперника по голове. Тот потерял сознание.

- Злоумышленник решил, что оппонент мертв. Он планировал выбросить тело в канаву. Но тут в ситуацию вмешался третий сосед, который все это время смотрел телевизор, - сказал источник издания.

Мужчина предположил, что раненый может быть жив, и отговорил Михаила от планов по избавлению от тела.

- Вместо этого избитого положили в соседней комнате ближе к печке. На тот момент он действительно был жив. И даже через пару часов пришел в себя. Очнувшись, избитый начал упрекать обидчика в том, что тот нанес ему травмы, - продолжает источник издания.

Михаил вместо того, чтобы попросить прощения, накинулся на Игоря с кулаками. На этот раз удары оказались роковыми. Игорь погиб.

ГРОЗИТ ДО 15 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Сосед же позвонил в полицию. Злоумышленника оперативно задержали. В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Убийство». На время следствия подозреваемого поместили под стражу.

- Прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировал старший помощник Азовского межрайонного прокурора Сергей Мрыхин.

Если суд признает вину, то подозреваемый может сесть в тюрьму на срок до 15 лет.

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