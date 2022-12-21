Как ростовчане могут отметить Новый год нестандартно

Фото: предоставлено «Станция Морская»

Все меньше времени остается до всеми любимого и долгожданного Нового года. Многие родители задаются вопросом: как отдохнуть самим и порадовать детей.

В Ростовской области, между донской столицей и Таганрогом, можно провести праздничные дни в необычном формате: искупаться в бассейне зимой, любуясь при этом морским пейзажем, пообщаться с морским владыкой Нептуном и окунуться с Дедом Морозом и Снегурочкой в мир приключений.

НЕПТУНА ВЫЗЫВАЛИ?!

24 и 25 декабря и в последующие праздничные дни для гостей в термальном комплексе «Станция Морская» пройдут незабываемые представления как для детей, так и для родителей. Кстати, 24, 25, 30 и 31 декабря действует бесплатный вход для детей до 14 лет.

Мальчишек и девчонок ждет незабываемая встреча с главными героями Нового года – Дедом Морозом, Снегурочкой, волшебниками, и Его Мокрейшеством Владыкой морских глубин Нептуном.

Фото: предоставлено «Станция Морская»

Пока дети участвуют в новогодней сказке, родители могут расслабиться в термальном комплексе или поплавать в открытом теплом бассейне с подогревом (+33 градуса – авт.) и с видом на море.

ВОДНЫЕ РАДОСТИ

В распоряжении гостей - горячее джакузи под открытом небом и три сауны: финская, сенно-травяная и аромосауна.

А в обогреваемом шатре с видом на море можно отдохнуть. Самые маленькие гости в этот момент могут поиграть в детской зоне с теплым полом.

К слову, купальник и полотенце брать с собой обязательно, а еду не стоит. В комплексе есть кафе.

Фото: предоставлено «Станция Морская»

КОНКРЕТНО

Термальный комплекс находится: трасса Ростов-Таганрог, въезд через Приморку, в навигаторе набирайте парк "Станция Морская". На электричке до ж/д станции "Морская".

Ближайшие новогодние мероприятия уже 24 и 25 декабря. А с 30.12.20222 по 8.01.2023 праздники будут проходить ежедневно! Начало представлений в 14:00.

Сейчас можно купить билеты на праздник выгодно на официальном сайте.

Уточнить всю информацию можно по телефону: 89613017000. Или на сайте www.st-morskaya.ru . Реклама. 0+