Как гарантийная поддержка помогала малому и среднему бизнесу в 2022 году

Тему поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на Дону обсудили с экспертами на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда — Ростов». Фото: Наталья Захарченко

Текущий год был настоящим испытанием для донского бизнеса. Если первые два месяца 2022 года были для сектора малого и среднего предпринимательства Ростовской области прогнозируемыми, то после началось турбулентное время для одних и время возможностей для других. Тему поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) на Дону в рамках круглого стола в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда — Ростов» обсудили c исполнительным директором НКО «Гарантийный фонд» Ростовской области Романом Соиным, заместителем управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лией Кикичевой, а также индивидуальным предпринимателем, занимающимся обжаркой и продажей кофе, официальным представителем «Herbarista Syrups» и «Zinus», Владимиром Ткачевым.

ЧИСЛО ЗАЯВОК НА ПОРУЧИТЕЛЬСТВО ВОЗРОСЛО

В рамках круглого стола эксперты рассказали, какие сферы деятельности больше других нуждались в гарантийной поддержке в 2022 году, а также уточнили, сколько договоров о поддержке было заключено в 2022 году.

Роман Соин, исполнительный директор Гарантийного фонда. Фото: Наталья Захарченко

- Был период, когда либо клиенты отказывались от заявок, либо банки ставили на «стоп» выдачу кредитов, - пояснил исполнительный директор Гарантийного фонда Роман Соин. - В марте-апреле мы видели спад по кредитам в плане предоставления поручительств. Но начиная с мая, когда в рамках антисакционной политики в полную меру заработали госпрограммы, как новые, так и уже действующие, мы стали наблюдать устойчивый рост количества поступающих заявок.

В декабре 2021 года в Фонд пришло пиковое число заявок – 54. Но уже в мае текущего года их было 159. Примерно такое число заявок – 120, 130, 150 – в Гарантийный фонд приходило и в последние несколько месяцев. Исполнительный директор Фонда связывает рост их числа с осознанием финансовыми организациями существующих рисков - им необходимо выполнять поставленные ранее планы и предоставлять финансирование. И тут Фонд подставляет плечо помощи своим партнерам - субъектам малого и среднего предпринимательства. Сегодня НКО работает над увеличением кредитования субъектов МСП. Как отмечает Роман Соин, порядка 85% всех выданных поручительств занимает пополнение оборотных средств компаний, а остальные 12-15% выдаются на инвестиционные цели. При этом, вне зависимости от внешних условий, доля оптовой и розничной торговли в кредитовании на Дону занимает порядка 50%.

ПОДДЕРЖКА БАНКА

Заместитель управляющего Ростовским отделения Сбербанка Лия Кикичева во время круглого стола рассказала, что за год в банке с участием Гарантийного фонда Ростовской области было заключено более 630 договоров на сумму более 4,5 миллиарда рублей. Порядка 45% из этой суммы занимают инвестиционные цели.

Лия Кикичева, заместитель управляющего Ростовским отделения Сбербанка. Фото: Наталья Захарченко

- Это те предприниматели, которые выбрали наш банк в качестве своего финансового партнера, - уточнила Лия Кикичева. - На сегодняшний день в нашем банке обслуживается порядка 83 тысяч клиентов. Каждый второй предприниматель в Ростовской области. Для нас это большая ответственность и повод сделать клиентский путь каждого предпринимателя максимально удобным. Условия ведения бизнеса сейчас кардинально поменялись, вместе с этими меняется и банк.

Спикер уточнила, как можно оперативно получить поддержку банка. Сначала заявка о поручительстве принимается банком, а уже потом передается в Фонд, чтобы по ней появилось обеспечение. Специалисты банка работают над тем, чтобы рассмотрение заявок происходило параллельно. Сейчас одобрение заявки занимает около недели.

БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ УДАЛОСЬ ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЯ РЕАЛИЗУЕМЫМ ПРОДУКТОМ

Участник круглого стола, индивидуальный предприниматель Владимир Ткачев, чья компания занимается обжаркой кофе уже на протяжении 10 лет, отметил выгоды гарантийного попечительства для получения кредита на расширение. По словам бизнесмена, для развития своего дела он ранее уже брал небольшие кредиты, а вот за гарантийной поддержкой обратился первые. Раньше Владимир напрямую работал с представителями иностранных импортеров кофе, пользовался отсрочкой платежа, обходился без оборотных средств и закупал контейнер кофе в течение года маленькими объемами. Когда же иностранные партнеры ушли с рынка, его бизнесу пришлось резко перестраиваться.

Владимир Ткачев, индивидуальный предприниматель. Фото: Наталья Захарченко

- Обращение в Сбер и Гарантийный фонд Ростовской области было своевременным, поскольку ситуация тогда была сложной, – поясняет Владимир Ткачев. – Суммы и объемы были большие – один контейнер кофе стоит порядка 10 миллионов рублей. К тому же ты не мог купить кофе частями – только сразу целый контейнер весом 20 тонн. Поэтому мы тогда подвергались большим рискам. Но оказалось, что те проценты, которые ты платишь Фонду и банку за кредит, намного меньше разницы в цене при покупке контейнера кофе и покупки его же, только частями в отдельных кофейных мешках. Поэтому поддержка Фонда стала для нас выгодной. Она покрыла все издержки.

Вместе с сотрудниками банка предприниматель собрал необходимые документы и подал заявку на поддержку. Ее практически сразу одобрили, благодаря чему бизнесмен смог купить целый контейнер качественного кофе значительно дешевле. Сейчас предприниматель собирается и впредь заниматься любимым делом, расширять свою сеть кофеен и развивать взаимодействие с маркетплейсами. В следующем году он планирует обратиться за гарантийной поддержкой, потому что считает такую помощь коммерчески выгодной и удобной.