«Воду надо не просто так таскать, а чтобы Гришке понравилось!»: исполнилось 95 лет со дня рождения Элины Быстрицкой

Кадр из фильма с автографом самой актрисы. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

Сегодня легендарной Аксинье из "Тихого Дона" Эллине Быстрицкой могло бы исполниться 95 лет. Несмотря на то, что было снято несколько экранизаций на роман Шолохова, ее Аксинья до сих пор остается самой народной и любимой.

Как получилось, что выросшая в Киеве в семье военного врача, воспитанная в строгости девочка, стала почетной казачкой и даже полковником казачьих войск? Об этом в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону» на 89,8FM рассказали начальник отдела по развитию государственного музея заповедника М.А. Шолохова Наталья Трофименко и краевед Галина Астапенко.

«ПРОБОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 30 АКТРИС»

Говорят, что знаменитую казачку мечтала сыграть Нонна Мордюкова. И когда ей рассказали, что Сергей Герасимов утвердил Быстрицкую, та даже грозилась покончить с собой. Она тогда не знала, что судьбу Аксиньи решил сам Михаил Шолохов.

- Сама Эллина Авраамовна говорила, что она восхищалась романом «Тихий Дон», и это была ее мечта, сыграть Аксинью, - рассказывает начальник отдела по развитию государственного музея заповедника М.А. Шолохова Наталья Трофименко. - Еще в студенческие годы, учась в Киевском театральном институте, она пробовала себя в роли Аксиньи. Но тогда роль ей не досталась, поэтому, в последующем, она приложила очень много усилий для того, чтобы стать настоящей донской казачкой. Наверное, именно поэтому в нее поверили. Ведь на роль Аксиньи пробовалось более 30 (!) актрис, но последнее слово было за Шолоховым. Именно он, увидев пробы Быстрицкой, сказал: «Вот она, вот Аксинья!»

Актриса неоднократно общалась с писателем Шолоховым. Фото: Государственный музей-заповедник М.А. Шолохова.

- Внешность соответствовала, - уверена краевед и родовая казачка Галина Астапенко. - Быстрицкая была статной брюнеткой, кареглазой. Совпадало и книжное описание Аксиньи Шолоховым - даже завитки волос на шее. Режиссер Герасимов, когда было решено, что Быстрицкая сыграет эту роль, ей сказал: она должна поправиться на 15-20 килограммов. Она сделала это. И получилась именно та фигура, которую описывал сам Шолохов. Кроме того, прежде чем сниматься в этом фильме, она долго жили в верховьях Дона. Вживалась в этот образ. Общалась с теми, кто еще знал все традиции казаков, их быт и обычаи. Сейчас ведь то поколение казаков уже ушло, умерли уже те люди - те, которые были истовыми, настоящими, родовыми казаками.

«ПОПАДАНИЕ ЕСТЬ!»

- Вообще, казачки очень много работали - с утра до вечера, - продолжает специалист. - На них держалось все хозяйство, потому что казаки все время были в походах, на войне, на службе. Приходили домой на какое-то короткое время, на «льготу». А когда их не было, надо было все это хозяйство содержать. Работали все – и казаки и казачки. Мой прадед так работал, что съедал на завтрак 10 яиц сразу. А женщины, когда мужья отсутствовали, пахали землю, сеяли, убирали, ловили рыбу, воспитывали детей, ухаживали за скотиной. Так еще и дом надо было содержать.

- Для того, чтобы вжиться в образ, - уверяет Наталья Трофименко, - Эллине Быстрицкой пришлось немало поработать над собой. Она говорила о том, что ей также приходилось стирать, чистить, мыть дом для того, чтобы руки приобрели именно такой вид, какой был у настоящих казачек.

Еще актриса признавалась, что очень боялась выглядеть ряженой. Каждый день она надевала костюм казачки и ходила в нем с утра до вечера. Даже ловила на себе взгляды одобрения от старушек хутора Дичинского, в котором и проходили съемки фильма. И вот тогда она радовалась и понимала: попадание есть!

МАСТЕР-КЛАСС ОТ БАБЫ УЛИ

А еще Быстрицкая рассказывала о том, что Герасимов нанял целый хор казаков-старожилов, которые должны были обучать актеров быту донских казаков.

- А саму Эллину Авраамовну удивляла ее наставница баба Уля, - говорит Наталья Трофименко. - Она учила ее носить воду в коромысле, приговаривая: "Ты неси бедрами, бедрами неси! Ты понимаешь, энту воду надо не просто так таскать, а чтобы Гришке понравилось!". Это она запомнила на всю жизнь, стараясь следовать канонам красоты среди казаков.

30 апреля 2013 года, г. Москва, Малый театр. Фото пресс-службы губернатора Ростовской области

- Несколько встреч с Шолоховым у Быстрицкой были, - краевед и родовая казачка Галина Астапенко. - Первая произошла во время съемок, когда они ехали на поезде. И вот такой интересный момент – актриса верила, что все, что написал Шолохов, было правдой. Свято верила в то, что Аксинья существует и живет на Дону. И Быстрицкая спросила у писателя, - как бы ей встретиться с Аксиньей? В глазах писателя запрыгали смешинки, и он ответил: "Глупенькая, я же это выдумал!".

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