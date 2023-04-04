В Ростовской области стартовал конкурс «Добрый огород»

Полезных советов для садоводов и огородников в рамках конкурса «Добрый огород» ждут от дончан до 1 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ученых, агрономов, добровольцев, педагогов и соцработников, а также садоводов и огородников Дона приглашают принять участие во Всероссийской акции «Добрый огород».

По информации правительства Ростовской области, конкурс состоит из двух направлений: во-первых, это возможность получить мини-гранты для авторов соцпроектов, направленных на работу с одинокими пожилыми людьми, многодетными семьями и семьями в сложной жизненной ситуации.

Благодаря дополнительному финансированию агроволонтеры смогут закупить посадочный материал, инвентарь, удобрения или организовать просветительские мероприятия для повышения аграрной грамотности среди жителей региона.

По словам одного из инициаторов акции, доктора наук, члена Общественной палаты РФ Леонида Шафирова, подобную поддержку необходимо рассматривать как часть социальной политики, фактор активного долголетия, укрепления семьи, а также возможность получения молодыми людьми профориентационных и других важных навыков. Кроме того, грамотное использование приусадебных и садовых участков – дополнительный фактор экономической устойчивости для одиноких пенсионеров и семей в сложной ситуации.

В первом сезоне этого года организаторы планируют поддержать не менее десяти инициатив. Заявки на участие в конкурсе «Добрый огород» для агроволонтёров и соцпроектов принимают до 15 апреля, а грантовый фонд составит 250 000 рублей.

Кроме того, в рамках аграрного конкурса от жителей Ростовской области ждут проверенных на практике полезных советов для садоводов и огородников. Их принимают до 1 мая, а общий призовой фонд для этого направления конкурса – 100 000 рублей.

Присоединиться к проекту #Добрыйогород можно на сайте https://dobro-ogorod.ru/ и в соцсетях https://vk.com/good_garden.

Отметим, что Всероссийский проект «Добрый огород» вырос из инициативы донских общественников. В 2020 году при поддержке Общественной палаты области одинокие пенсионеры и семьи с детьми с ОВЗ получили помощь агроволонтеров в работе на земельных участках, а уже через год «Добрый огород» стал Всероссийской акцией.