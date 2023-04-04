Спорт, аварийное жилье и социальная сфера: Алексей Логвиненко провел совещание в Ростове-на-Дону

На повестке дня — социальная сфера, аварийное жилье и спорт. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Во вторник, 4 апреля, в Ростове-на-Дону в ходе расширенного планерного заседания в администрации города обсудили важные вопросы из жизни донской столицы. На повестке дня — социальная сфера, аварийное жилье и спорт.

РОСТОВ — СПОРТИВНЫЙ ГОРОД

По словам начальника управления по физической культуре и спорту города Дениса Браславского, весна ежегодно становится спортивным сезоном в донской столице. Так, в Ростове запланировано сразу несколько масштабных мероприятий.

В городе состоится международный футбольный турнир «Кубок дружбы» между футбольными командами академий и школ России и Белоруссии. Они будут бороться за «Кубок дружбы» с 17 по 22 апреля на обновленном стадионе «Арсенал».

- А 23 апреля в Ростове пройдет 44-й забег «Ростовское кольцо». Протяженность маршрута составит 42 километра. Участники спортивного мероприятия пробегут Западному жилому массиву, а также в районе Сельмаша и Александровки. Присоединиться к забегу можно на любом этапе.Одним из главных спортивных событий в городе станет 98-я по счету традиционная эстафета 1 мая. В ней примут участие команды общеобразовательных учреждений, коллективов производственных предприятий и других компаний Ростова, - рассказал Денис Браславский.

Также по словам начальника управления, в городе до конца 2023 появится стадион на улице Зеленой. Его планируют сдать до конца июля. А спортивный объект - на бульваре Комарова планируют сдать в этом году до конца ноября. Здесь так же появятся шесть беговых дорожек.

АВАРИЙНЫЕ ЗДАНИЯ

Как обозначили на заседании, для Ростова-на-Дону вопрос о ликвидации аварийного жилищного фонда стал одним из приоритетных.

- На сегодня в городе признано аварийными 313 объектов. Из общего числа 24 объекта культурного наследия — они подлежат ремонту, а 289 подлежат сносу, - сообщила замдиректора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Юлия Брюховецкая.

За последние три года межведомственной комиссией проведено 96 заседаний и рассмотрено более 300 заявлений физических и юридических лиц. По итогам рассмотренных обращений признаны аварийными 126 объектов, из которых 120 подлежат сносу, а шесть признаны объектами культурного наследия.

Также на сегодня в городе полностью расселены девять ОКН. В этом году их планируют законсервировать. На это потратят 29,5 миллиона рублей. Поскольку у городского бюджета денег недостаточно, часть средств администрация рассчитывает получить от региональных властей.

- Не всегда нужно дом признавать аварийным. Если есть какая-то возможность дом сохранить, то это необходимо сделать, - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. - В случае желания собственников можно рассмотреть реконструкцию дома. Все объекты культурного наследия мы консервируем, затем составляем необходимые документы и восстанавливаем. Буквально заново собираем по частям.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

В ходе совещания участники заслушали доклад о работе Реабилитационного Центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Учреждение в городе функционирует больше пяти лет, за это время курсы реабилитации прошли порядка двух тысяч детей и было оказано около полумиллиона услуг.

По словам директора департамента соцзащиты Ростова Ирины Шуваловой, одними из самых востребованных услуг стали социально-бытовые – 45,2%, на втором месте – социально-медицинские 26,8%, на третьем – социально-педагогические 17,2%.

- Специалистами Центра разработано и внедрено порядка 20 методик реабилитации и абилитации: изо-студия, социокультурная терапия, эрготерапия, анималотерапия, аквареабилитация и др. С конца прошлого года внедрена анимационная терапия, ребята делают мультипликационные фильмы, - рассказала о работе центра Ирина Шувалова.

Благодаря работе центра больше 1700 семей приобрели новые знания по адаптации особенных детей. Сами ребята, которые прошли курсы реабилитации получили широкий спектр услуг в условиях полустационарного обслуживания.

- Количество детей, нуждающихся в реабилитации растет, и у ростовчан есть запрос на открытие еще одного Центра. У нас есть три варианта для решения данной задачи: - взять помещение в аренду - построить здание самостоятельно - возвести модуль. Проработать данный вопрос поручил до конца этого полугодия, - заверил Алексей Логвиненко.

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