Госдума поддержала инициативу донского парламента по упрощению трудоустройства подростков

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина подчеркнула, что законопроект направлен, в первую очередь, на защиту подростков. Фото: пресс-служба ЗС РО

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает процедуру устройства на работу подростков. Ранее с такой инициативой на федеральный уровень обращалось Законодательное Собрание Ростовской области.

ИДЕЯ ПРОЕКТА

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина, избранная от Ростовской области, пояснила, что суть проекта в том, что работодатель сможет с письменного согласия одного из родителей ребенка заключить с ним трудовой договор. Речь идет о ребятах, достигших 14-летия и получивших общее образование.

- В то же время, для этого пункта есть ограничения: ребенок может быть принят на работу исключительно для выполнения легкого труда в свободное от учебы время. Сейчас для трудоустройства ребенка необходимо получить согласие органов опеки и попечительства, – отметила Екатерина Стенякина.

Еще одно нововведение предусматривает то, что работодатель будет освобожден от необходимости проводить за свой счет медосмотр несовершеннолетнего. Сегодня это - одни из барьеров при трудоустройстве подростков.

Несовершеннолетний в среднем работает около половины месяца при неполном рабочем дне, а стоимость прохождения медосмотра в некоторых регионах превышает шесть тысяч рублей.

Кроме этого, законопроект предусматривает оптимизацию процесса контрольно-надзорных мероприятий, с которыми сталкиваются работодатели.

ВЫВЕСТИ ИЗ СЕРОЙ ЗОНЫ

– Предлагается закрепить пункт, согласно которому надзорные органы будут проводить проверки организации при трудоустройстве несовершеннолетних исключительно по факту какой-либо жалобы. Например, непосредственно от юного работника или его родителей. Это позволит существенно облегчить ту социальную нагрузку, которую в настоящее время работодатели на себя берут, принимая на работу подростка, – пояснила Екатерина Стенякина.

По ее словам, пытаясь преодолеть бюрократические барьеры, работодатель, порой, принимает подростка на работу без оформления трудового договора.

– Часто возникают ситуации, когда юному работнику говорят, что он ничего не заработал. Наши предложения помимо того, что защищают подростков, выводят сферу занятости несовершеннолетних из серой зоны. А у работодателя не будет причин прибегать к некрасивым уловкам, – добавила депутат.