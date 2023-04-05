Нашумевший фильм о женщинах в современной России показали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону прошел закрытый показ документального фильма «Манифест новой женственности». Фото: Андрей Бойко

В рамках WOMEN’S MOTIVATIONAL FORUM 30 марта в кинотеатре Горизонт Cinema&Emotion состоялся закрытый показ документального фильма «Манифест новой женственности». Это первая кинолента, которая исследует ценности, дающие женщинам силы любить и заботиться.

Все средства, собранные от продажи билетов, были направлены на благотворительность в «Русфонд». Их получит шестнадцатилетний Дмитрий Чубенко из города Красный Сулин в Ростовской области, которому предстоит сложная операция на позвоночнике.

- Проект Woman Motivation меняет к лучшему жизнь каждого, кто принимает в нем участие, за счет формирования мотивирующего, поддерживающего окружения. Эту же задачу решает «Манифест новой женственности», - рассказала организатор форума, директор продюсерского центра HumanLine Тамара Петрова.

Картину по идее крымского курорта Mriya Resort & SPA сняла кинорежиссер Ксения Зуева – лауреат открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

- Цель «Манифеста» — открыть дверь в атмосферу любви и принятия. Именно любовь к себе и ко всему, что женщина делает каждый день, дает ей необходимый ресурс, чтобы вдохновлять окружающих, поддерживать и дарить им заботу, - рассказала генеральный продюсер проекта Белла Геворгян.

Картину сняла кинорежиссер Ксения Зуева. Фото: Андрей Бойко

Фильм рассказывает о женщинах, которые успешно реализовали себя и добились общественного признания в разных сферах. В ленту вошли честные истории от первого лица. Среди героинь картины - актрисы Анна Банщикова и Дарья Екамасова, хореограф Алла Сигалова, журналисты Ксения Собчак и Елена Сотникова, основатель центра современного искусства Софья Троценко, пилот автогонок Екатерина Набойченко и многие другие. Ответы героинь на вопросы – искренние и откровенные. Их рассказы многим позволят по-новому посмотреть на свою жизнь.

- Это история про настоящую энергию любви. Я счастлива была ощущать, что героини, не сговариваясь, отвечали на некоторые мои вопросы примерно одинаково. Так или иначе, все они говорили, что главное – это любовь и счастье быть собой - любой. Это открывает поистине бесконечный ресурс жизненной энергии, - отметила режиссер Ксения Зуева.

Сейчас фильм доступен для просмотра в одном из крупнейших онлайн-кинотеатров России.