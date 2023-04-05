Где сейчас востребованы геологи и географы, рассказал директор Института наук о Земле Южного федерального университета

Директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов. Фото: Кристина Круговых

Какое будущее ждет студентов-геологов и географов, рассказал директор Института наук о Земле ЮФУ Андрей Кузнецов. Он также рассказал о программах обучения, активностях для школьников и курсах профпереподготовки в области наук о Земле на базе одного из старейшего в стране вуза.

«ВЫПУСКНИКИ МОГУТ СТРОИТЬ КАРЬЕРУ В КРУПНЕЙШИХ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ КОМПАНИЯХ НАШЕЙ СТРАНЫ»

- Какие направления обучения в Институте наук о Земле доступны для абитуриентов в этом году?

- В этом году мы осуществляем набор по шести направлениям подготовки бакалавриата и специалитета. Также по четырем направлениям магистратуры и одному направлению в аспирантуре, - объясняет Андрей Николаевич.

- Для уровня бакалавриата (4-летнее образование) – это образовательные программы по геологии, географии, гидрометеорологии, экологии и природопользованию. Для уровня специалитета (5-летнее классическое инженерное образование) – специальность прикладная геология. Также у нас есть такое направление бакалавриата как педагогическое образование с двумя профилями: география и экономика (5 лет обучения по очной форме и 6 лет – по заочной).

- А кем могут работать ваши выпускники после окончания обучения? Какие сферы для них открыты?

- Наши выпускники успешно работают в крупнейших компаниях минерально-сырьевого комплекса нашей страны, в таких как «Газпром», «Алроса», «Полиметалл», «Роснефть», - перечисляет директор института. - Также могут трудиться в министерствах и ведомствах федерального, регионального или муниципального уровня, отвечающих за сохранение качества окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов. Это и подразделения МЧС, и экологические отделы, лаборатории производственных предприятий, и научные учреждения, и проектно-изыскательские, картографические организации, и образовательные учреждения: школы, колледжи и вузы.

Наши выпускники принимают активное участие в решение важнейших задач, стоящих как перед экономикой страны, так и перед мировой экономикой. Это поиск и разведка месторождений полезных ископаемых, решение вопросов, связанных с их комплексным и рациональным использованием, сохранение уникальных ландшафтов, поддержание качества окружающей среды на приемлемом уровне, изучение и прогнозирование, поиск путей адаптации к особо опасным явлениям и процессам, как природного, так и техногенного характера. Это инженерные изыскания, которые необходимы для строительства, развития инфраструктуры. Поэтому спектр организаций, где могут работать наши выпускники, очень широкий.

«ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПРОВОДИМ КОНФЕРЕНЦИИ И ОЛИМПИАДЫ»

- А могут ли школьники, которые интересуются географией, экологией и океанологией, принимать участие в активностях института? И что для этого требуется?

- Мы стараемся проводить различные мероприятия для того, чтобы заинтересовать школьников, содействовать популяризации наук о Земле: дни открытых дверей, географические и экологические диктанты, олимпиады, конференции. Например, недавно прошла конференция весенней сессии Донской академии наук юных исследователей. А шестого апреля состоится конференция «Юный исследователь Земли» для школьников, на которую мы приглашаем всех, у кого есть интересные результаты исследовательской работы. Также школьники могут участвовать в олимпиадах нашего института и университета, федеральных олимпиадах.

- А есть ли среди олимпиад те, которые дают призерам возможность рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении?

- Мы традиционно являемся площадкой проведения регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. Победители и призеры ее федерального (заключительного) этапа зачисляются к нам без вступительных испытаний, а победители и призеры регионального этапа олимпиады могут при поступлении добавить от трех до пяти баллов к сумме баллов ЕГЭ. Такая же возможность предоставляется и победителям, призерам олимпиады ЮФУ по географии.

«СТУДЕНТЫ ПРАКТИКУЮТСЯ НА СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ»

- А какова техническая база института?

- Геолога, географа, эколога, гидрометеоролога подготовить в аудитории и библиотеке невозможно. Поэтому практики и экспедиции играют важнейшую роль в структуре наших образовательных программ, - подчеркивает директор Института наук о Земле.

- В составе нашего института имеется база практики учебного туризма «Белая речка», которая расположена в живописном уголке Западного Кавказа, в Республике Адыгея. На младших курсах абсолютно все наши студенты уезжают туда и летом проходят учебную практику.

Также мы можем использовать базы, которые закреплены за другими подразделениями университета. Это Ботанический сад в г. Ростове-на-Дону, две базы на черноморском побережье Кавказа, база практики в Центральном Кавказе – в Северной Осетии. Еще у нас заключены договоры о стратегическом партнерстве с Южным научным центром Российской академии наук и Гидрохимическим институтом Росгидромета, действуют базовые подразделения, созданные совместно с этими организациями, это открывает доступ нашим студентам и сотрудникам к их лабораториям, экспедиционным базам.

На базе нашего института действует Центр изучения минерального сырья и состояния окружающей среды. Он укомплектован современным оборудованием, которое задействуется не только в учебном процессе, но и в научных исследованиях, и выполняет заказы наших бизнес-партнеров. Музейно-выставочный комплекс института, включающий коллекции Геологического музея и Кирпичной библиотеки, является базой не только для учебного процесса и научных исследований, но и регулярно участвует в просветительской деятельности, принимая тысячи посетителей, среди которых особенно много школьников.

- Можно ли поступить в вашу магистратуру с других факультетов или из другого вуза?

- Мы приветствуем поступающих и из других стран, и из других вузов России, и из других структурных подразделений нашего университета, - рассказал Андрей Кузнецов.

Чтобы поступить, нужно сдать один вступительный экзамен. Также мы проводим олимпиады и конкурсы, которые позволяют поступить без экзамена, например конкурс портфолио, который стартовал 1 апреля.

- А есть ли возможность повысить уже полученную квалификацию?

- Конечно, можно. У нас реализуются программы подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре, начал работу диссертационный совет по географическим наукам, - перечислил Андрей Николаевич. - Также есть несколько краткосрочных программ повышения квалификаций и программ профпереподготовки по педагогическому образованию и правилам обращения с опасными отходами.