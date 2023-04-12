Квартира в Ростове за 7,5 млн рублей с ремонтом «под ключ»: что же получит покупатель

Как ростовчане смогут сэкономить на ремонте в жилом комплексе бизнес-класса. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

На сегодняшний день при покупке квартиры в новостройке покупатели все чаще обращают внимание на возможность ее приобретения с ремонтом «под ключ». Это позволяет снять как финансовую, так и физическую нагрузку перед переездом в новое жилье.

Ростовский застройщик жилого комплекса бизнес-класса «Измаильский экоквартал», не только дает такую возможность своим будущим жильцам, но и предоставляет ремонт «под ключ» в подарок при покупке однокомнатных и двухкомнатных квартир.

На днях группа компаний «Альянс», которая возводит комплекс, открыла старт продаж квартир стоимостью от 7,5 миллионов рублей, куда уже входит полноценный ремонт. Данное предложение актуально для жилья в третьей очереди строительства, сдача которого запланирована на третий квартал 2023 года.

В группе компаний подробно рассказали, что именно получит покупатель при покупке квартиры с ремонтом «под ключ» в доме бизнес-класса.

Третий этап представляет собой четыре полностью кирпичных корпуса высотой от 10 до 14 этажей. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

ПРОСТОР И НАДЕЖНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Отличительными особенностями квартир в «Измаильском квартале» являются высокие потолки и панорамное остекление. Благодаря этим двум факторам помещение наполняется воздухом и светом. На каждом этаже размещены от 3 до 5 квартир, что обеспечивает комфортное проживание и приватную обстановку.

На этапе строительства в каждой квартире была выполнена полусухая стяжка и профессиональная шумоизоляция пола. Поэтому жильцы могут наслаждаться акустическим комфортом - без эффекта эха, но с улучшенной разборчивости речи.

В кирпичном доме на 70-80% звукоизоляцию усиливают межквартирные стены, выполненные из двух кирпичей общей толщиной 520 миллиметров.

Ремонт «под ключ» входит в стоимость при покупке однокомнатных и двухкомнатных квартир. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

В каждой квартире нового жилого комплекса установлен двухконтурный газовый котел, что обеспечивает индивидуальное отопление, нагрев воды. Это позволяет жильцам независеть от городских ресурсноснабжающих организаций и значительно экономить на коммунальных платежах. За сохранение комфортной температуры дома также отвечает теплоэффективная штукатурка. Благодаря этому у вас в квартире всегда будет комфортный микроклимат: зимой - сохраняться тепло, а летом - ощущаться прохлада.

Ремонт «под ключ» позволяет сэкономить силы и средства. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

РЕМОНТ «ПОД КЛЮЧ» ЭКОНОМИТ ДО 1,5 МЛН

Примечательно, что затраты на материалы и оплату ремонтных работ уже включены в стоимость жилья - ремонт «под ключ» покупателям квартиры автоматически обеспечен. Это позволяет сэкономить до 1,5 миллионов рублей для подготовки квартиры к переезду.

А именно, в стоимость входят плиточные и малярные работы, установка сантехники и освещения, монтаж потолков и дверей, укладка качественного ламината.

Круглосуточный контроль паркинга позволяет собственникам быть уверенными в сохранности их автомобилей. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

ЗАКРЫТЫЙ ДВОР С ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ И ЛАНДШАФТНЫМ ДИЗАЙНОМ

Для удобства жильцов в доме был построен подземный паркинг с лифтом, соединяющим жилую зону и парковочные места. Установленная система видеонаблюдения с круглосуточным контролем паркинга позволяет собственникам быть уверенными в сохранности их автомобилей. Для машин гостей предусмотрены зоны по периметеру домов.

На закрытой территории комплекса высажены различные кустарники, цветочные клумбы и вечнозеленые растения с учетом сменяемости сезонов. У жильцов есть возможность побыть наедине с природой и отдохнуть в беседке около фонтана.

БЕЗОПАСНЫЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

На местной детской площадки сделано безопасное покрытие. Сама же площадка разделена на возрастные зоны. Так, для маленьких жильцов архитекторы создали игровой комплекс, который будет давать ребенку простор для выбора сценария игры на свой вкус и темперамент. Детская площадка приобретает и образовательную функцию - здесь добавлены элементы для развития мелкой моторики, чтобы в процессе игры дети познавали окружающий мир и приобретали новый опыт.

На закрытой территории комплекса созданы комфортные условия для отдыха жильцов. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

УВИДЕТЬ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

Стоит отметить, что сейчас завершается строительство третьей очереди жилого комплекса «Измаильский экоквартал». По сообщению застройщика, осталось всего 52 квартиры площадью от 39 до 120 квадратных метров. Оценить темп и качество строительства можно уже сейчас, посетив демонстрационный этаж.

Важно, что высокие потребительские качества ЖК «Измаильский экоквартал» уже оценены экспертами отрасли. На начало апреля комплекс занял первое место среди новостроек Ростовской области в рейтинге федерального портала «Единый ресурс застройщиков» - ЕРЗ.РФ.

Узнать подробнее об условиях покупки квартир с ремонтом «под ключ» в подарок можно в офисе продаж по телефону: 8-863-204-62-04.

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