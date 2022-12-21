Ростовчанин взял в кредит почти четыре миллиона рублей и подарил их незнакомцу

Полиция разыскивает подозреваемого в афере на несколько миллионов рублей Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Ростовской области, 51-летний Олег Иванов, из-за своей доверчивости влез в многомиллионные долги, сообщает донской главк. Мужчина умудрился взять в кредит крупную сумму, а потом через несколько банкоматов перевести ее незнакомцу.

ВЕЖЛИВЫЙ ОБМАНЩИК

Как сообщили в донском главке, Олегу на сотовый поступил звонок с неизвестного номера. Бойким голосом мужчина на том конце провода заявил, что работает в банке, в службе безопасности. При этом, говорит Олег Иванов, собеседник был вежлив, обращался к нему по имени и отчеству. Этого хватило, чтобы дончанин поверил в то, что разговаривает с сотрудником службы безопасности.

Незнакомец сказал Олегу, что на него пытаются оформить кредит и взломать счет. Мужчина спросил у собеседника, что же ему делать. Лжебанкир тут же предложил выход из ситуации – самому взять кредит. Со слов незнакомца, это, якобы, помешает мошенникам проводить операции по счету Олега.

- Когда я согласился, меня попросили продиктовать данные банковской карты, что я и сделал. Все это время со мной были на связи. Когда я оформил кредиты в банке, мужчина сказал, что я должен перевести сумму на безопасные счета, - рассказал Олег Иванов.

К слову, в долг у банка мужчина взял три миллиона 700 тысяч рублей.

"ДАЖЕ ПОДУМАТЬ НЕ МОГ, ЧТО МЕНЯ ХОТЯТ ОБМАНУТЬ"

После того, как наличка была на руках, Олег отправился к банкоматам, и с нескольких заходов перевел все до копейки на те счета, которые ему продиктовали. И все. С этого момента псевдобанкира Олег не слышал. Денег, взятых в кредит, он больше не увидел.

- Я знал, что существуют мошенники, но на момент разговора даже подумать о том, что меня хотят обмануть, времени не было, - расскажет он позже сотрудникам полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Если афериста найдут, а суд признает его вину, то он может лишиться свободы на пять лет.

К КАКИМ УЛОВКАМ ПРИБЕГАЮТ МОШЕННИКИ

В полиции рассказали, что если вам звонят, якобы, из службы безопасности банка, нужно попросить назвать номер отделения банка и пообещать перезвонить. А затем положить трубку и позвонить на реальный номер банка, который есть на обороте карты. При этом аферисты всеми силами будут пытаться удержать звонок, также могут сказать, что номер службы безопасности – секретная информация . Все это лишь мошеннические уловки.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что пенсионер отдал аферистам шесть с половиной миллионов рублей. Дело в том, что мужчина поверил незнакомцам, которые позвонили ему по телефону и предложили купить чудо-таблетки от всех болезней. 71-летний мужчина перевел продавцам лекарств все свои сбережения, после того те пропали вместе с деньгами. Никакие препараты, конечно, пенсионер по почте так и не получил.

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