Обогреватели и теплые пижамы попросили дети из Мариуполя у ростовчан в подарок на Новый год

Обогреватели в качестве новогодних подарков просят дети и пожилые люд из Мариуполя. Фото: официальная группа волонтеров сообщества "Неравнодушные" в "ВК

- Да, там больше не слышны взрывы. Жизнь потихоньку возвращается к этим людям и в этот город. Но в то время, как многие современные дети ждут в подарок новый смартфон, дети Мариуполя просят у Дедушки Мороза совсем другое, - рассказывают ростовские активисты сообщества «Неравнодушные».

Добровольцы уже больше полугода отвозят гуманитарную помощь в Мариуполь. Со многими семьями они подружились. В преддверии Нового года активисты собирают подарки для людей из изувеченного города.

А еще закупают продукты для праздничных столов жителей нового региона страны.

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ ИЗ МАРИУПОЛЯ

По словам волонтеров, мечты ребят из Мариуполя сильно отличаются от того, что просят юные ростовчане.

- Ребята мечтают не о телефонах, куклах, машинках и гаджетах. У них более рациональные и простые желания. Многие попросили подарить обогреватели , - продолжают активисты.

Дело в том, что еще не во всех домах восстановлено тепло, и жители города стараются согреться собственными силами. Обогреватель – главный помощник, предмет первой необходимости в эту зиму.

- А еще ребята просят подарить им теплые пижамы и свитера, - перечисляют добровольцы.

СОГРЕТЬ ДУШУ

Волонтеры уже отвезли несколько десятков обогревателей в Мариуполь, но на этом останавливаться не собираются. Ростовчане продолжают собирать деньги и покупать на них электроприборы и теплую одежду для жителей Мариуполя.

- Как же хочется сделать этих людей хоть немного счастливее, хоть капельку согреть не только их руки, но и их души, - говорят ростовчане.

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