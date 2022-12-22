В Ростовской области сделали макияж 12-метровой новогодней скульптуре, которую жители называли «страшной»

В этом году сказочному персонажу сделали яркий макияж. Фото: предоставлено администрацией Аксая

В Ростовской области вовсю ощущается приближение Нового года . На центральных площадях донских городов уже установили елки, улицы украсили фонариками и скульптурами. В Аксае тоже старались создать праздничную атмосферу. Коммунальщики установили главную городскую елку, оленей, а еще – одиозную фигуру Королевы Зимы.

СЛАВА ПРИШЛА НЕОЖИДАННО

12-метровая скульптура прославила Аксай еще пару лет назад. В 2020 и 2021 годах ее не обсуждал в соцсетях, пожалуй, только ленивый. Люди сочли, что Королева Зима очень злая и даже страшная.

- Проезжали мимо нее вечером в тумане. Жутковато, - написала ростовчанка Виктория.

- Суровая владычица Аксая, - прокомментировала Елена.

- Очередная страшная инсталляция, - высказал мнение Олег.

К слову, в администрации Аксая корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» сказали, что знают о такой реакции со стороны пользователей сети. Тем не менее скульптуру сказочной героини установили и в этом году. Как пояснили в администрации города, она находится на улице Западной.

Скульптуру Королевы Зимы установили у трассы на улице Западной. Фото: предоставлено администрацией Аксая

НЕ МАКИЯЖ, А РЕСТАВРАЦИЯ!

В этом году Королева Зима выглядит иначе. Выражение лица у статуи по-прежнему серьезное, но появился яркий макияж: тени, помада и длинные ресницы.

В администрации пояснили, что апгрейд связан с тем, что скульптура потрескалась, поэтому ее пришлось реставрировать.

Покрытие скульптуры потрескалось, поэтому пришлось ее ремонтировать. Фото: предоставлено администрацией Аксая

Также собеседник подчеркнул, что это не Снегурочка.

- Зима – суровое холодное время года, поэтому зимняя королева не должна быть улыбчивой. Именно такой и была задача художника, создавшего этот объект, - добавил собеседник.

К слову, в Каменске – Шахтинском Ростовской области некоторые жители не поняли, зачем городскую елку украсили пятилитровыми пластиковыми бутылками. Эту тему активно обсуждали в местных пабликах. В городском Доме культуры корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказали, что был объявлен конкурс на лучшую детскую поделку из подручных материалов. Некоторые участники творческого состязания пустили в ход бутылки.

- Внутри детвора поместила елочные ветки, ленты, мишуру и другие яркие детали, - пояснили в Доме культуры.

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