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Общество22 декабря 2022 14:01

В АО «Глория Джинс» назначили нового гендиректора

Ранее этот пост занимал британский топ-менеджер
Михаил СТРИЖЕВ
Данные о новом гендиректоре были опубликованы в ЕГРЮЛ.

Данные о новом гендиректоре были опубликованы в ЕГРЮЛ.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым генеральным директором АО «Глория Джинс» назначена Лилия Булатова. Информация об этом появились в Едином государственном реестре юридических лиц.

Данные о новом гендиректора были внесены в ЕГРЮЛ 20 декабря. По данным издания «Город N», Булатова начала работать в компании в должности менеджера по аналитическим отчетам в отделе себестоимости. В 2021 году она занимала пост старшего операционного директора.

Напомним, ранее гендиректором организации был британский топ-менеджер Исмаил Сейлс. Его назначили в мае 2022 года.

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