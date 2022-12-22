Ростовчане обманули государство на 60 миллионов рублей, выдавая копеечные детали за дорогие реакторы

В Ростове огласили приговор мошенникам, обманувшим государство на 60 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове силовики пресекли деятельность троих мужчин, провернувших аферу на сумму в десятки миллионов рублей, сообщили в региональной ФСБ.

СОЛИДНЫЕ БИЗНЕСМЕНЫ НА ДЕЛЕ ОКАЗАЛИСЬ МОШЕННИКАМИ

По данным ведомства, приятели, организовавшие преступную группу, выдавали себя за солидных бизнесменов. Мужчины продавали за рубеж кавитационные реакторы, называя их уникальными и технологичными. Злоумышленники утверждали, что их оборудование повышает энергоэффективность топлива и мазута в разы.

Товар троица поставляла в США и в Латвию. На основании экспортных сделок злоумышленники получили в Ростове от государства налоговый вычет на сумму 60 миллионов рублей.

КРАСНАЯ ЦЕНА – ТРИ ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

На деле же оказалось, что за границу продавались наборы деталей стоимостью три тысячи рублей каждый.

Когда об этом стало известно правоохранителям, на подозреваемых завели дело по статье «Мошенничество».

- Кировский районный суд Ростова признал участников группы виновными, - сообщили в пресс-службе областной ФСБ.

Организатора приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, а его подельников – к трем годам. Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

Также же имущество аферистов, общая стоимость которого составила примерно 40 миллионов рублей, было арестовано в пользу государства.

Сами же члены преступной группы вину свою не признали и пытались обжаловать приговор. Но апелляционная инстанция оставила его без изменения.

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