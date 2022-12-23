Ростовский психолог рассказала, как сделать новогодние каникулы для подростка безопасными

Специалисты рассказали, как сделать новогодние каникулы для подростка безопасными. Фото: Юлия Валентеенко

Совсем скоро наступит Новый год. Если для детей — это пора ожидания подарков, то для подростков уже зачастую - время вечеринок и активных встреч со сверстниками.

Как же сделать новогодние каникулы приятными и спокойными для родителей и безопасными для подростков, в студии радио «Комсомольская правда - Ростов» в программе «Родительский вопрос» обсудили с психологом-психотерапевтом, директором Центра трудных подростков Анной Хоботовой и руководителем Донского антинаркотического фронта, членом общественного совета при министерстве здравоохранения Ростовской области Иваном Дмитриевым.

«ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗАПРЕЩАЕШЬ, ТЕМ ХУЖЕ СТАНОВИТСЯ»

- Есть такое выражение, что Новый год - семейный праздник. Но у подростков уже появляется желание отметить его отдельно в компании друзей и устроить вечеринку. Стоит ли препятствовать этому желанию и запрещать?

- По статистике, новогодние праздники являются периодом, когда родители сталкиваются с вопросом – отпускать своего ребенка отмечать праздник одному или оставить в семейном кругу.

Но, как правило, чем больше мы запрещаем, чем больше ставим рамки, тем больше ребенок стремится в подростковом возрасте показать свою самостоятельность, будет проявлять демонстративное поведение. Поэтому не стоит запрещать - это не будет иметь эффекта, даже если семья авторитарная, где принято безоговорочно слушать родителей. Здесь больше речь идет о выстраивании доверия, - отметила Анна Хоботова.

- А есть ли примеры, которые говорят, что именно затяжные каникулы провоцируют употребление спиртного и психотропных веществ у подростков?

- Молодежь может это принимать в любое время, не привязываясь к датам или праздникам. Риск существует всегда.

Суть в том, что в период длительных каникул ослабевает внимание взрослых, которые отвлекаются на празднование, мероприятия. Наступает такая некая эйфорическая атмосфера постоянного праздника. Поэтому подростки пытаются использовать это настроение для каких-то поводов и встреч. И если вы собираетесь отпускать куда-то ребенка, то этот момент нужно с ним обязательно обсудить.

Если говорить об алкоголе и употреблении психотропных веществ, здесь огромную роль играет еще и воспитание, и установки самого подростка. Если ему это не надо, то он не будет ничего употреблять, - разъяснил Иван Дмитриев.

«С РЕБЕНКОМ НУЖНО РАЗГОВАРИВАТЬ»

- Как правильно беседовать с ребенком перед тем, как его отпускать на вечеринки?

- У родителей должно быть четкое понимание, что каким бы ни был замечательным ребенок, в компании все может быть.

Если обговаривать с ребенком тему правильного поведения 31 декабря, это будет бесполезно, так как сам праздник является некой легализацией употребления «запретного». Ребенок смотрит на взрослых и думает, что ему тоже можно. Поэтому нужно разговаривать уже сейчас. Но это не должно быть в форме назидания, а в приятельско-дружеской форме. Можно даже приводить и хорошие, и плохие примеры из своей молодости или детства, - советует психолог-психотерапевт.

- Где же та грань для родителей, чтобы выстроить с ребенком максимально здоровые отношения в период новогодних праздников? - Подросток - человек, переживающий гормональную перестройку в организме. К 12 – 13 годам ребенок начинает проявлять ранее ему несвойственные черты характера. К 15 годам он уже полноценно проявляет характер и пытается отстаивать свою позицию. Родителям стоит понимать, что в этом возрасте жесткий отказ уже не сработает, и им нужно искать альтернативные способы договориться с ребенком. В 16 до 18 лет - это уже не ребенок, хотя родители еще продолжают его таковым считать.

Все, что вы можете сделать, если человек в этом возрасте хочет встречать Новый год отдельно, просто выдохнуть и отпустить.

Но, чтобы снизить свою тревожность из-за того, что ребенок отмечает праздник не с вами, нужно:

- обсудить с подростком, как и когда он вернется домой;

- можно либо вызвать ему такси, либо встретить самостоятельно;

- также важно договориться о времени, когда будете созваниваться со своим ребенком. А еще обсудить, сколько раз будете ему звонить. Нужно выбрать вариант, который будет удобен и для него, и для вас. Это может быть и не созвон, а сообщение или фотоотчет.

А если сильно переживаете, берите номер телефона друга или организатора праздника, - рекомендует руководитель Донского антинаркотического фронта.

Психолог-психотерапевт, директор Центра трудных подростков Анна Хоботова. Фото: Юлия Валентеенко.

«ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕТРЕЗВЫЙ, НЕ СТОИТ ЕГО СРАЗУ РУГАТЬ»

- Если, встретив ребенка дома, родитель понимает, что чадо не в трезвом состоянии, как правильно вести себя? - Все зависит от состояния опьянения ребенка, и каким образом он попал домой. Ругаться с ребенком пока он нетрезв нет никакого смысла. Его нужно уложить спать, а самому успокоиться и ждать момента, когда он проснется и только тогда разговаривать. Осуждать, переходить на личности во время разговора тоже нет смысла - это вызовет лишь чувство агрессии или чувство вины, которое будет копиться. Лучше задать вопрос: для чего ему это было нужно?

Если это будет не только алкоголь, но и психотропные вещества, нужно опять переждать, когда ребенок придет в себя, и потом начинать разговаривать. Здесь уже нужно будет выяснять причины и докапываться до первопричины.

А если это произошло не единоразово, то речь уже идет о систематическом употреблении. И просто разговорами уже не помочь. Нужно обращаться к специалисту, - говорит директор Центра трудных подростков.

- Если на новогодние праздники родители предлагают всей семьей поехать к родственникам, но подросток отказывается, как правильно себя повести в таком случае? - Важно не ставить ребенка перед фактом, что завтра, например, едем в гости. Нужно заранее это проговаривать и запланировать, так как у ребенка тоже могут быть свои планы.

А лучше заранее сесть с ребенком и продумать, что можно посетить на праздники, что ему лично интересно. Скорее всего, ему будет интересно посетить картодром или мастер-классы, а не просто сидеть за столом с родней. Тогда Новый год пройдет удачно, - заключила Анна Хоботова.

Слушать программу «Родительский вопрос» с Анной Хоботовой на на радио «Комсомольская правда - Ростов».