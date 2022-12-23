В Ростовской области в 2022 году больше миллиона человек прошли диспансеризацию и профосмотры

В текущем году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли больше 1,2 миллиона человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Текущий год был богат на различные события в области медицины. Так, в Ростовской области после улучшения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в 2022 году удалось восстановить объемы оказания плановой медпомощи и профилактики. В текущем году диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры прошли больше 1,2 миллиона человек, когда в 2021 году их число составило лишь 0,8 миллионов граждан.

В этом году пациенты, перенесшие COVID-19, смогли пройти углубленную диспансеризацию по ОМС. Информирование граждан о необходимости прохождения углубленной диспансеризации проводится страховыми медицинскими организациями как с использованием смс-рассылки, писем, обзвонов, так и через личный кабинет «Мое здоровье» на портале госуслуг. Исследования, проводимые в рамках углубленной диспансеризации, направлены на выявление постковидного синдрома и других неблагоприятных последствий для организма, которые могла вызвать инфекция. Больше 300 тысяч человек за текущий год смогли пройти это обследование.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПО ОМС

Полис ОМС позволяет получать медицинскую помощь, предусмотренную программой государственных гарантий, которая дает право на получение скорой, первичной, специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи, а также на прохождение диспансеризации и курса реабилитации.

Важно отметить, что в текущем году объем финансового обеспечения, по профилю «медицинская реабилитация» в поликлиниках, составил 214 миллионов рублей, а в стационарах — 695 миллионов. Благодаря этому увеличилось количество людей, которые смогли получить помощь, направленную на восстановление функциональных возможностей человека и снижение уровня инвалидности у лиц с нарушениями здоровья.

Пройти курс реабилитации граждане могут при нарушениях и заболеваниях центральной и периферической нервной системы, после перенесенного COVID-19, после инсульта, при рассеянном склерозе, болезни Паркинсона, полинейропатиях различного происхождения, ДЦП и других заболеваниях, – сообщили в ТФОМС Ростовской области.

К тому же реабилитационная помощь оказывается и для восстановления после оперативных вмешательств на опорно-двигательном аппарате, после травм опорно-двигательного аппарата, спинальных, черепно-мозговых, онкологических и кардиологических заболеваний.

Объем финансового обеспечения, по профилю «медицинская реабилитация» в поликлиниках, составил 214 миллионов рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОСТУПНОСТЬ СЛОЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Благодаря увеличению финансирования в 2022 году объемы выполненных обследований компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии увеличены более чем в два раза, в сравнении с 2021 годом.

В Ростове-на-Дону, в Центре ядерной медицины, увеличилось число предоставляемых услуг для жителей донского региона в рамках обязательного медицинского страхования, где можно пройти ПЭТ/КТ-исследование. В 2022 году было предусмотрено увеличение схем химиотерапевтического лечения злокачественных заболеваний, по профилю «онкология».

Таким образом, можно сказать, что ТФОМС Ростовской области в 2022 году выполнил все важнейшие задачи, поставленные государством, для обеспечения финансовой стабильности медицинских учреждений в сфере ОМС, и, как следствие, возможности получения застрахованными лицами всего спектра медицинских услуг, начиная с профилактических мероприятий и заканчивая высокотехнологичной медицинской помощью.

Григорьев Максим Олегович, директор ТФОМС Ростовской области. Фото: пресс-служба ТФОМС РО

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ, ЕСЛИ ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

В случае возникновения вопросов, следует обращаться за их разъяснением в ТФОМС Ростовской области по бесплатному номеру контактного центра: +7(800)100-98-78 или по номеру «горячей линии» страховой медицинской организации, а также найти ответы на все вопросы можно на сайте регионального фонда.