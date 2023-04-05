Пригласил в гости и напал: В Калмыкии под суд пойдет мужчина, который зарезал одного человека и ранил еще троих

Мужчина напал на гостей поздно ночью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Элисте на скамье подсудимых окажется 60-летний местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве 39-летнего человека и покушении еще на троих. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в следственном комитете и прокуратуре по Республике Калмыкия.

ЧП, в результате которого один человек погиб, а еще трое чудом остались живы, произошло в Элисте в сентябре прошлого года. По версии следствия, накануне 16 сентября 60-летний житель первого микрорайона города познакомился с четырьмя мужчинами и пригласил их к себе в гости.

Примерно с часа ночи и до половины четвертого утра компания заседала на кухне в квартире у хозяина. Впятером мужчины распивали спиртное и, вероятно, обсуждали важные темы, пока в какой-то момент между хозяином жилплощади и одним из гостей не вспыхнула ссора. Неосторожных слов, к сожалению, хватило, чтобы 60-летний мужчина схватился за нож, и несколько раз ударил лезвием одного из гостей, а после напал и на других.

Уголовное дело направлено в суд, и мужчина окажется на скамье подсудимых. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Раны первого пострадавшего — 39-летнего мужчины - были настолько серьезны, что он скончался на месте. Остальные смогли вызвать скорую помощь, и их медики успели спасти.

- В отношении 60-летнего жителя Элисты было возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц», - прокомментировали в следкоме Калмыкии. - После всех следственных действий, подтвердивших причастность фигуранта, расследование завершено.

В свою очередь прокуратура Республики Калмыкия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу и направила его на рассмотрение в суд.

Напомним, уголовная ответственность по статье «Убийство» предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Порой от ножа погибают не только незнакомцы, но и родные люди. Так, в Элисте 4 апреля был заключен под стражу 61-летний мужчина, которого подозревают в убийстве родного брата. По версии следствия, 1 апреля этого года, когда он сидел дома вместе с 59-летним братом и выпивал, они повздорили по какому-то поводу. Дошло до того, что старший брат достал нож и вонзил его младшему прямо в сердце. Рана оказалась смертельной: мужчина скончался на месте. Теперь старший брат под следствием: возбуждено уголовное дело, мужчину взяли под стражу.

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