Зачем в Ростовской области прививать 95% жителей от дифтерии, и насколько опасна инфекция, объяснил врач

Взрослым тоже нужно прививаться от дифтерии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роспотребнадзор Ростовской области поручил донскому Минздраву проверить, сколько жителей региона вакцинированы от дифтерии, и довести уровень привитых до 95 процентов. Почему именно такие цифры, стоит ли дончанам бояться опасного заболевания, от которого меньше века назад массово умирали дети и взрослые? Как распознать симптомы грозного недуга и как обезопасить себя и своих близких от него, читателям «КП — Ростов-на-Дону» рассказала врач-педиатр и нефролог Яна Поповичева.

ВЫСОКАЯ СМЕРТНОСТЬ, ТЯЖЕЛЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

Сегодня обыватели могут даже не знать о симптомах дифтерии — болезни, о которой благодаря медицине мы забыли на десятки лет.

- Опасна эта болезнь тем, что передается воздушно-капельным путем при тесном контакте, имела высокую смертность, особенно среди детей до 15 лет, - рассказывает Яна Поповичева. - По определенным источникам, после введения коллективной вакцинации в 1930-40-е годы заболеваемость во всем мире снизилась со 100 тысяч случаев в год до восьми тысяч. И чем выше был охват вакцинацией, тем меньше случаев заболевания встречалось.

Если болезнь удавалось победить, она угрожала осложнениями.

- Дифтерийный токсин может привести к токсическому поражению сердца — миокардиту, поражению сосудов, нервной системы и почечной недостаточности, - продолжает доктор. - Среди осложнений — поражения челюстно-мышечных нервов, парезы и мягкие параличи мягкого неба и другие нарушения.

Благодаря вакцинации болезнь практически удалось победить. Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕ ОТЛИЧИШЬ ОТ ОБЫЧНОЙ ПРОСТУДЫ

Причем поначалу смертельно опасную болезнь не отличишь от обычной простуды.

- Это инфекционное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, в основном, когда мы говорим о самом распространенном варианте течения — в ротоглотке. Он характеризуется поражением ротоглотки, миндалин, развитием воспаления с налетом серо-белого цвета на месте внедрения возбудителя, - поясняет врач. - Реже встречается локализация в носу, глазах, на коже и половых органах.

Все начинается как и при любой инфекционной болезни, но постепенно появляются и характерные симптомы.

- Начинается болезнь с лихорадки, когда температура 38-39 градусов, головной боли, интоксикации организма, увеличения шейных подчелюстных лимфоузлов, боли при глотании, отечности миндалин и плотного серо-белого налета, - перечисляет врач. - При локализованных формах дифтерии налет не выходит за небные миндалины.

Детей вакцинируют в младенчестве и ревакцинируют в 4-7 и 9-15 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИНФЕКЦИЮ ПОБЕЖДАЕТ ВАКЦИНАЦИЯ

Лечат больных с дифтерией только в стационаре с изоляцией.

- Борются с самой инфекцией, купируют симптомы, чтобы облегчить состояние пациента, и купируют потенциальные осложнения. При тяжелых формах вводится противодифтерийная антитоксическая сыворотка.

Так почему сегодня мы так мало слышим о дифтерии?

- Потому что еще в прошлом веке ее хорошо купировали за счет создания коллективного иммунитета при вакцинации, - объясняет Яна Поповичева. - И оставались лишь редкие случаи у кочующего населения, мигрантов, путешественников, в странах, где нет иммунизации от дифтерии.

Если не помните, когда в последний раз прививались, посоветоваться можно с терапевтом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕПРИВИТЫЕ НЕ БОЛЕЮТ, ПОКА ВОКРУГ МНОГО ВАКЦИНИРОВАННЫХ

Единственная защита от заболевания, которое раньше десятками тысяч отнимало жизни у взрослых и особенно детей, - вакцинация. Поэтому ответственные структуры и проводят «ревизию» по количеству привитых.

- 95 процентов — это оптимальное количество привитого населения. Потому что всегда есть люди, которые по объективным причинам вакцинироваться не могут, - мы говорим об истинных медотводах, а не о простом «не хочу» или антипрививочниках, - объясняет специалист. - Те же непривитые не болеют сейчас за счет большой иммунной прослойки привитых. Отказ от прививок и уменьшение иммунной прослойки может привести к катастрофе среди непривитых.

Вакцинацию от дифтерии начинают еще с трехмесячного возраста вместе с вакцинами от коклюша и столбняка. Ревакцинацию дети проходят в 4-7 лет и 9-15. Взрослым необходима ревакцинация раз в десять лет, начиная с введения последней дозы, введенной в детстве.

Если не помните, когда в последний раз прививались, посоветоваться можно с терапевтом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Даже, если не помните, когда в последний раз прошли вакцинацию от дифтерии, можете обратиться к терапевту, а детей отвести к педиатру. Специалист, исходя из имеющихся данных, сориентирует по срокам и определит курс вакцинации, - рекомендует Яна Поповичева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Роспотребнадзор планирует привить от дифтерии 95% жителей Ростовской области

Соответствующее постановление подписала заместитель главного врача региона (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Инфекционист рассказала, насколько опасна ситуация с корью в Ростовской области

Рост заболеваемости опасным недугом снова напоминает дончанам чаще мыть руки, носить маски и не трогать лицо (подробнее)