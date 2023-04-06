В Южном окружном военном суде Ростова слушали дело о несостоявшемся 9 мая прошлого года теракте в Херсоне

Заседание по делу о подготовке теракта в Херсоне прошло в Южной окружном военном суде. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Южном окружном военном суде продолжились слушания по делу о подготовке 9 мая прошлого года теракта в Херсоне.Как считают правоохранители, подсудимый получил информацию о тайнике, в котором находилось взрывное устройство, а также инструкцию по созданию аналогичного. Однако был вовремя задержан. Сейчас ему вменяется статья о международном терроризме, поскольку в мае 2022 года Херсон еще не входил в состав Российской Федерации.

На заседании, которое прошло накануне, 5 апреля, в режиме видеоконференции показания дал старший оперуполномоченный по угрозыску УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

- В начале мая 2022 года была получена оперативная информация о том, что в городе Херсоне на 9 Мая планируется совершение взрыва в месте проведения праздничных мероприятий, - рассказал он. – Эта информация была передана руководству.

Подозреваемый был задержан в тот же день на международном автомобильном контрольно-пропускном пункте «Армянск» - до зоны таможенного контроля.

- В ходе досмотра у него изъяли две картонные коробки, обмотанные скотчем, с записками, - уточнил свидетель. – Они не вскрывались, все печати остались нетронутыми. Предположительно, в них находились взрывоопасные предметы, которые были переданы специалисту-взрывотехнику.

Следующее заседание назначено на 19 апреля, в связи с отсутствием в суде остальных свидетелей.

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