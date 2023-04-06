В Ростовской области пройдет Всероссийский молодежный ИТ-форум

Таганрог примет более 500 молодых ИТ-шников со всей страны в ходе Форума информационных технологий.
Фото: Сергей НАДЕЖДИН
Всероссийский молодежный форум ИT-технологий соберет в конце августа на Дону более полутысячи молодых специалистов из отрасли информационных технологий. Мероприятие пройдет в Таганроге при поддержке Росмолодежи, рассказал заместитель губернатора Артем Хохлов.
- Развитие ИТ-сферы, а именно воспитание и поддержка молодых специалистов, сейчас стоит во главе угла нацпроекта «Цифровая экономика». В Ростовской области есть прекрасная образовательная база, успешные отечественные ИТ-компании, мы готовы делиться опытом и способствовать эффективному взаимодействию между молодыми людьми, связанными с ИT-сферой, - отметил Артем Хохлов.
Он рассказал, что молодых специалистов ждет насыщенная образовательная программа - в рамках форума пройдут дискуссионные площадки, мастер-классы, экспертные сессии. Конечно, особое внимание организаторы уделят культурно-досуговой части, ведь на Форум приедут молодые специалисты со всей России, многие из них окажутся на Донской земле впервые. Это позволит в том числе расширить туристический потенциал Таганрога и сформировать его имидж как отечественной «Кремниевой долины», выразил уверенность замгубернатора.
Основной площадкой проведения Всероссийского форума станет Инженерно-технологическая академия Южного федерального университета. Образовательную программу планируют провести в соответствии с тематическими треками:
1. Кадры. Трек для преподавателей вузов и ссузов, HR-специалистов, психологов и специалистов по развитию проектных команд.
2. Стартаперы. Трек для исполнительных и технических директоров, молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, нацеленных на реализацию идей в сфере технологического предпринимательства.
3. Разрабы. Трек для разработчиков программного обеспечения уровней Junior-Senior.
4. Инженерная школа. Трек для разработчиков аппаратных продуктов.
5. ПРО-Движение. Трек для маркетологов, специалистов по продажам в ИT, SMM-специалистов.
6. ВОЙТИ В ИT. Трек для студентов 1-3 курсов специализированных вузов, выпускников ссузов.
В ближайшее время участники оргкомитета представят конкретные предложения по образовательной программе, экскурсионным маршрутам и приглашенным экспертам, отмечают в правительстве региона.