В Ростовской области Служба-122 за минувший год обработала более 90 тысяч обращений

Каждый день на дежурство в Службе-122 выходит восемь операторов. Фото: donland.ru

Служба-122 уже год работает в Донском регионе в обновленном качестве – в составе структурного подразделения областного департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций - «Центр информационного обеспечения безопасности населения». Соответствующее решение принял губернатор региона Василий Голубев в апреле 2022 года.

Кроме того, год назад был расширен функционал службы – с того момента по короткому номеру 122 консультации могли получать граждане, прибывшие в Ростовскую область из Донецкой и Луганской народных республик, а ещё через некоторое время операторы начали консультировать население по вопросам частичной мобилизации и военной службы по призыву.

- Сейчас в Службе-122 на дежурство выходят одновременно восемь операторов, в дни пиковых нагрузок их количество увеличивается до 41 днем и 11 ночью за счет помощи волонтеров, - рассказал заместитель губернатора Сергей Бодряков.

По его словам, на сегодня для повышения эффективности работы в Службе-122 применяются технологии искусственного интеллекта – специальный голосовой помощник распределяет вызовы по темам, дает краткую консультацию, а также может записать на прием в 53 медицинских учреждения 7 городов Ростовской области. В сложных случаях гражданина соединят с оператором-122. Система фиксирует каждый вызов и, даже если линия на момент звонка занята, первый освободившийся оператор переключится на дозвон сошедших с линии абонентов.

Если обратившийся житель области задает вопрос, ответа на которого в базе пока нет, обращение направляют в соответствующие министерства и ведомства. По мере получения обратной связи ответы добавляются в базу Службы-122.

Напомним, Служба-122 была создана в конце 2020 года для информирования жителей области по вопросам оказания медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции. Постепенно функционал службы был расширен.