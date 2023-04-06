Алексей Логвиненко провел первую в этом году выездную встречу с жителями

Горожане задавали вопросы, касающиеся благоустройства Ворошиловского района. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону Алексей Логвиненко провел первую встречу с жителями города. По графику она прошла в Ворошиловском районе в среду, 5 апреля. В ходе выездной встречи глава администрации ответил на волнующие горожан вопросы. Также в диалоге приняли участие заместители главы, а также руководители структурных подразделений администрации города.

РЕМОНТ КОММУНИКАЦИЙ

Встреча началась с выступления главы администрации Ворошиловского района Виктора Бережного, который рассказал об итогах прошлого года и дальнейших планах. Он отметил, что район активно развивается во многих направлениях, а главный приоритет — создание комфортных условий для его жителей.

- За последние четыре года мы проанализировали уровень аварийности на водопроводных сетях. В 2019 году было 113 внештатных ситуаций с отключением воды, а в 2022 зафиксировали всего 73, - ввел в курс дела Виктор Алексеевич. - В ходе мониторинга специалисты выявили места, где чаще всего происходят порывы. В текущем году мы планируем провести капитальный ремонт объектов водоснабжения на улицах Мартовицкого, Евдокимова, Фурмановской, Бодрая, в переулке Краснокаменский и других.

Глава администрации Ворошиловского района также отметил, что в этом году планируется провести модернизацию тепловой сети. Ремонтные работы проведут на улицах Ленина, Нансена, Нагибина и в переулке Автомобильном. Благодаря запланированным работам в будущем удастся снизить число внеплановых отключений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

По словам главы, также район продолжает активно развиваться и в сфере благоустройства. За прошлый год было оборудовано 16 контейнерных площадок, и более 500 домов перешли на контейнерный вывоз мусора, что способствует улучшению санитарного состояния территории. В нынешнем году работа в этом направлении будет продолжена.

Кроме того, в районе планируют обустроить десять детских площадок. Сумма затрат составит 6,4 миллиона рублей. На игровой территории смонтируют новый инвентарь, резиновое покрытие и ограждение. Также продолжается активное благоустройства парка «Дружба» - любимого места отдыха для жителей района.

- Подрядчики выполнили демонтажные работы, избавились от аварийных деревьев, проложили коммуникации, установили часть фонтана и высадили новые деревья, - перечислил Виктор Бережной. - Полностью завершить все работы планируется в 2024 году.

О ЧЕМ ПРОСИЛИ ЖИТЕЛИ

После выступления главы администрации Ворошиловского района жители смогли задать свои вопросы Алексею Логвиненко. Присутствовавших больше всего волновала тема благоустройства района.

Так, заместитель председателя районной организации ветеранов Николай Седов попросил заасфальтировать переулок Виноградный.

- Пользуясь случаем, хочу выразить огромную благодарность представителям ветеранского движения. За активную гражданскую позицию, за огромную воспитательную, патриотическую работу с подрастающим поколением, с нашей молодежью. Мы поддерживали наши ветеранские организации и будем продолжать их поддерживать, - подчеркнул Алексей Логвиненко. - Дорога всего 173 метра - не такая большая территория. Я думаю, что мы можем себе позволить включить этот участок в план текущего года. Однозначно, до конца 2023 года решим вопрос с переулком Виноградным.

Одна из жительниц района выступила с просьбой обратить внимание на деревянный в районе улицы Орбитальной, 31. Жители предлагают заменить деревянную лестницу на металлическую в целях безопасности. Как пояснил глава администрации района, конструкцию уже изготавливают. И, как только она будет готова, начнется ее монтаж.

В конце встречи глава администрации Ростова поблагодарил жителей Ворошиловского района за вклад в развитие города.

- У нас запланированы встречи с жителями каждого района города. Благодаря таким мероприятиям мы можем послушать просьбы жителей, их желания и предложения. Мы найдем возможности для решения озвученных проблем. Все просьбы граждан взяли взяты на контроль, а предложения будут учтены в работе, - заверил Алексей Валентинович.

В конце мероприятия жители поблагодарили Алексея Логвиненко за встречу, открытость и диалог.