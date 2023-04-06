«Ростовская область показала отличные примеры развития»: Депутаты донского парламента оценили работу регионального правительства

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко прокомментировал отчет о работе регионального правительства в 2022 году. Фото: пресс-служба ЗС РО

На очередном заседании Заксобрания губернатор Ростовской области отчитался о том, как работало правительство в минувшем году.

«ОТЛИЧНЫЕ ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ»

По словам председателя ЗС Александра Ищенко, выступавшего от фракции «Единая Россия», 2022-й был сложным, но экономика региона выдержала и с достоинством справилась со всеми испытаниями.

– В отчетном году Ростовская область показала отличные примеры собственного внутреннего развития. Меры поддержки граждан и стимулы для экономики помогают нам крепко стоять на ногах и показывать очень достойные результаты. Экономика продолжает расти, промышленное производство увеличивается, растут доходы областного бюджета. Это позволяет продолжать одновременно и развитие социальной сферы, и развитие инфраструктуры – дорог, транспорта, коммунальной сферы, – прокомментировал Александр Ищенко.

Спикер донского парламента также отметил, что на Дону продолжают реализовывать масштабные дорожные проекты: обход Аксая, Западная хорда и Северный радиус, обход Ростова-на-Дону.

– Такого объема капитального строительства в дорожной сфере не было никогда. И это, кстати, касается не только Ростова. В обозримой перспективе завершится строительство мостового перехода в городе Волгодонске. Это очень важные вещи, которые решают стратегические вопросы транспортных коммуникаций внутри ростовской агломерации, на востоке и в центральной части области, – сказал Александр Ищенко.

«ЧЕТКО ПОНИМАЕМ, В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ ИДТИ»

По словам председателя ЗС, в этом году Ростовская области не намерена снижать темпы развития.

– Но самое главное, мы должны отвечать на болевые вопросы, волнующие наших избирателей. Сегодня все фракции в Законодательном Собрании были едины – да, есть проблемы, да, есть нерешенные задачи, но мы вместе с правительством четко понимаем, в каком направлении идти, как эти проблемы решать и в какие сроки. В целом оценка абсолютно единодушна – правительство Ростовской области справилось с вызовами 2022 года, – заключил председатель Законодательного Собрания.

ПОСТОЯННЫЙ ВЕКТОР

Руководитель фракции «Справедливая Россия» депутат Сергей Косинов также прокомментировал отчет главы региона.

- В выступлении губернатора, среди прочего, делался акцент на трудном времени, которое мы все переживаем. Оно на самом деле непростое. Но нам удалось пройти испытания довольно успешно. Сегодня остаются текущие вопросы, которые, по мнению фракции «Справедливая Россия», должны быть в приоритете. Так, среди прочего, мы должны более тесно работать с наукой и теми людьми, которые занимаются изобретениями, - говорит Сергей Косинов.

Депутат фракции КПРФ Алексей Мисан сообщил, что у него сложилось положительное впечатление от предоставленного отчета.

- Очень много сделано, но мы в своем выступлении попросили губернатора обратить внимание на некоторые моменты. К примеру, на некоторых стадионах берут плату за то, чтобы заниматься на нем спортом. Это неверный подход, - сообщил Алексей Мисан.- У нас спорт должен быть доступен для всех.

Высказал свое мнение и представитель фракции ЛДПР Евгений Федяев.

- Впечатление позитивное. Многое удалось сделать. Но наша задача говорить о том, что сделать не удалось. К примеру, тревожит отсутствие в Ростовской области достаточного количества объектов социальной инфраструктуры , — это школы, детские сады. Совсем недавно ростовчане заявили, что в единственной школе в Левенцовке отказались зачислять первоклассников. В итоге администрация Ростова подтвердила, что прием первоклассников в единственную школу в микрорайоне завершен, а детей предложили зачислить в другие учреждения. Аналогичные проблемы есть и в Суворовском. Уверены, что новые районы в городах Ростовской области нужно строить только при условии параллельного возведения сопутствующей социальной инфраструктуры. Надеемся, что губернатор услышит наше замечание, - сказал депутат.

В свою очередь, Александр Ищенко отметил, что гармоничное развитие Ростовской области – это постоянный вектор.

– Сегодня устойчивость Ростовской области, стабильность Ростовской области, сила Ростовской области – это наш с вами вклад в защиту и в укрепление всей России, вклад в благополучное будущее нашего Отечества, – заключил председатель ЗС.