Где в Ростове купить квартиру с ремонтом в подарок: застройщик региона объявляет старт спецпродаж

Свое жилье с индивидуальным ремонтом «под ключ» в подарок доступно в жилом комплексе «Измаильский экоквартал». Фото: предоставлено ГК «Альянс».

Все чаще ростовчане выбирают комфорт: приобретая новое жилье, покупают его уже с готовым ремонтом без дополнительных усилий и затрат. Актуальным решением для такого запроса является жилой комплекс «Измаильский экоквартал», где объявлен старт продаж на однокомнатные и двухкомнатные квартиры в третьем этапе строительства с ремонтом «под ключ» в подарок. В группе компаний «Альянс», занимающейся возведением комплекса поделились подробностями.

ЗАХОДИ И ЖИВИ БЕЗ ТРАТЫ СИЛ И СРЕДСТВ НА РЕМОНТ

Квартиры с ремонтом «под ключ» - это идеальный вариант для тех, кто хочет заехать в полностью готовое, новое жилье, и тратя время на поиск дизайнера, бригаду отделочников и материалов по строймагазинам и базам. ГК «Альянс» совместно с компанией White flat подготовила спецпредложение для будущих собственников однокомнатных и двухкомнатных квартир. Затраты на материалы и оплату работ уже включены в стоимость жилья, так что покупатели могут сэкономить до 1,5 миллиона на подготовке квартиры к переезду.

Многообразие стилей позволит сделать индивидуальный ремонт. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

Разберемся подробнее, что уже входит в стоимость квартиры. В цену заложены плиточные и малярные работы, установка сантехники и освещения, монтаж потолков и дверей, а также укладка качественного ламината. К тому же новые хозяева заедут в идеально чистую квартиру - перед заселением клининговая служба проведет тщательную уборку всех поверхностей.

При этом квартиры не будут одинаковые, а подчеркнут индивидуальность каждого клиента — отделка будет выполнена по заказу владельца. Застройщик предлагает 12 вариантов гармоничного дизайна для жилых комнат, 6 вариантов для ванной комнаты, а также сантехнику, ламинат и межкомнатные двери на выбор собственника. Многообразие стилей позволит сделать индивидуальный ремонт «под ключ» для каждого жильца на выгодных условиях и в короткие сроки.

ПЕРВЫЙ ЖК В ТОПЕ НОВОСТРОЕК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВЕРСИИ ЕРЗ.РФ

На сегодня подходит к завершению строительство третьей очереди ЖК «Измаильский экоквартал». Третий этап представляет собой четыре полностью кирпичных корпуса высотой от 10 до 14 этажей. В квартирах чувствуется простор за счет высоких трехметровых потолков и панорамного остекления, которое наполняет пространство воздухом и светом. Также в каждой выполнена профессиональная шумоизоляция пола и установлено индивидуальное поквартирное отопление.

Варианты планировок, участвующих в акции, можно запросить в офисе продаж застройщика. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

Сдача жилого комплекса запланирована на третий квартал 2023 года. В третьей очереди осталась всего 51 квартира площадью от 39 до 120 квадратных метров. Ростовчане уже ощутили все преимущества жизни в этом экоквартале. Качество самой постройки и жизни в этом районе оценено экспертами: комплекс занял первое место среди новостроек Ростовской области в рейтинге федерального портала «Единый ресурс застройщиков» - ЕРЗ.РФ на начало апреля текущего года.

«Измаильский экоквартал» занял первое место среди новостроек Ростовской области в рейтинге ЕРЗ.РФ. Фото: предоставлено ГК «Альянс».

Узнать подробнее про условия приобретения квартир с ремонтом «под ключ» в подарок можно в офисе продаж

по телефону: 8-863-204-62-04.

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