Полицейские ворвались в банк и в последний момент спасли жителя Ростовской области от кредита для мошенников

Правоохранители уже завели уголовное дело и разыскивают преступников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области бдительная работница банка и полицейские спасли мужчину от мошенников. 48-летний житель Песчанокопского района был готов взять на свое имя максимальный кредит, «потому что так сказал следователь», но в итоге ему все же раскрыли глаза на обман. Подробностями с читателями "КП - Ростов-на-Дону" поделились в пресс-службе Главного управления МВД по региону.

История началась, как и многие подобные, с телефонного звонка. Только на этот раз аферисты устроили целый спектакль, чтобы запутать жертву. Сначала мужчина был настроен скептически, но его переубедили и даже смогли изрядно напугать, на некоторое время превратив его жизнь в киношный детектив.

АФЕРИСТЫ ЗАПУТАЛИ И НАПУГАЛИ ЖЕРТВУ

Сначала жителю Дона позвонил неизвестный и представился сотрудником госорганизации. Хитрец сообщил, что его ему нужен логин и пароль от госуслуг. Якобы для повышения безопасности необходима новая защита.

Мужчина ответил «специалисту», что не будет передавать свои данные, но беседа продолжилась. И в какой-то момент недоверчивый слушатель все-таки поверил своему собеседнику. Он перешел по ссылке в смс и продиктовал код. Но после этого с его банковского счета не списались все деньги, как это бывает по классике жанра.

Полицейские приехали по звонку работника банка и вразумили мужчину. Фото: Мария ИВАНОВА

На следующий день жертве уже позвонил «следователь», который пояснил, что вчера с мужчиной связывались аферисты, и теперь на него могут оформить кредит. Липовый правоохранитель посоветовал опередить преступников и взять деньги раньше. Пострадавший оформил кредит на 1,7 млн рублей, быстро получил одобрение и пошел снимать сумму.

АФЕРУ РАСКРЫЛА СОТРУДНИЦА БАНКА

За кредитом мужчина пришел в крайне нервном состоянии. Он был расстроен и постоянно отвлекался на звонки мошенников, которые контролировали его действия.

Странное поведение посетителя бросилось в глава сотруднице банка. Она начала выяснять ситуацию и все поняла. Начала переубеждать клиента, но он не верил. Тогда женщина позвонила в полицию. Прибывшие стражи порядка продолжили убеждать посетителя, но и им он доверился далеко не сразу.

В итоге все закончилось относительно хорошо: кредит сразу же закрыли, но проценты за него - около 300 тысяч рублей - пострадавшему все-таки придется выплатить. Возбуждено дело, мошенников уже разыскивают.

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