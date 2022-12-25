Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 декабря 2022 7:00

Праздничная ночь в поезде, мечта детства и гордое одиночество: как планируют встречать Новый год, рассказали ростовчане

Жители донской столицы рассказали о самых необычных планах на новогоднюю ночь - 2023
Александра КАКАСЬЕВА
Спросили у таких ростовчан, как весело и креативно собираются отпраздновать год водяного кролика.

Спросили у таких ростовчан, как весело и креативно собираются отпраздновать год водяного кролика.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принято считать, что Новый год – это исключительно домашний праздник. И многим людям, действительно, куда привычнее отмечать праздник в семейной обстановке. Но есть и те, кто решает разнообразить праздник. Спросили у таких ростовчан, как весело и креативно собираются отпраздновать год водяного кролика.

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА

- В детстве, лет до 10, я безумно мечтала отправиться на родину Деда Мороза. Но путешествие мне не светило, поэтому приходилось довольствоваться редкими встречами в формате утренника, - начала рассказ ростовчанка Юлия. – В этом году решила подарить новогоднюю сказку уже своему сыну, поэтому прямо в канун праздника отправимся с ним в Великий Устюг. Дорога ожидает не самая простая. Сначала нужно добраться из Ростова в Москву, а там пересесть на поезд и целых 19 часов провести в плацкарте под стук колес. Только на проезд в одну сторону потратили уже около 10 тысяч, и это с бронью в начале ноября, но что не сделаешь ради маленького чуда. К тому же сердце русского севера точно этого стоит.

На новый год женщина решила отправиться с сыном в Великий Устюг.

На новый год женщина решила отправиться с сыном в Великий Устюг.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В сам Великий Устюг причаливаем 30 декабря, заранее забронировали недорогой отель в 10 километрах от дома Деда Мороза. Планируем утеплиться и гулять по городу, ведь там помимо вотчины главного волшебника, есть много тематических развлечений. Например, музеи поздравительной открытки, рождественской игрушки, дом моды Деда Мороза и соборное дворище. Хочется побывать везде, и попробовать все, ведь на то это и праздник. Уже 31 декабря отправимся в путешествие по тропе сказок: в планах остановиться возле домика со сказочной почтой, закупиться сувенирами, побывать на кузнице и, конечно, посетить саму резиденцию. Правда, заказывать такие туры лучше за месяц-два, ведь по словам местных 31 декабря тут не протолкнуться от потока туристов. Зато цены очень даже вменяемые - 1650 взрослый и 1450 для детей от 6 лет.

На все про все заложила около 70 тысяч рублей. Думаю, сыночку должно обязательно понравиться, такое путешествие ничуть не хуже, а может даже и лучше стандартного парка с аттракционами.

На родине Деда Мороза есть много тематических развлечений.

На родине Деда Мороза есть много тематических развлечений.

Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЕЗДНАЯ РОМАНТИКА

Нестандартной программой по празднованию Нового 2023 года поделился и инженер Борис: в этом году он с друзьями планирует встретить бой курантов прямо в поезде.

– Вот уже 10 лет подряд собираемся с товарищами на даче у друга, там и шашлычок, и банька с крытым бассейном, все это очень душевно. Но даже самая классная программа со временем может наскучить. Дай, придумаю что-то эдакое... Сначала хотели уехать на машине в горы. Потом были планы прогуляться по улицам белокаменной. А тут брат говорит: мол, давай в поезде отметим. Сначала подумал, что это какая-то шутка: ну что за праздник под ароматы чулочно-носочной продукции соседа по полке? Но даже в самой сумасшедшей идее есть какая-то романтика. В конце концов в этой жизни нужно попробовать все.

Бой курантов компания ростовчан решила встретить бой курантов в поезде.

Бой курантов компания ростовчан решила встретить бой курантов в поезде.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В итоге, уговорили всех ребят и дружно забронировали поезд «Ростов — Москва». Врываемся в вагон 31 декабря в 10 утра, а 1 января в 5:50 уже будем гулять в столице. Чтобы полностью прочувствовать атмосферу торжества, вместо уединенного купе, выкупили восемь полок плацкарта. Помимо этого, уже сейчас стали затариваться продовольствием, накупили нарезки, фруктов, ящик игристого. Думаем еще взять в дорогу гитару, несколько гирлянд, пластиковую посуду, ну и отличное настроение. Как минимум, будет что вспомнить, как максимум, найдем друзей из разных уголков страны.

Чтобы полностью прочувствовать атмосферу торжества, вместо уединенного купе, мужчины выкупили восемь полок плацкарта.

Чтобы полностью прочувствовать атмосферу торжества, вместо уединенного купе, мужчины выкупили восемь полок плацкарта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

ВЕЧЕР ГАРРИ ПОТЕРА

Но не у всех праздничная программа обещает быть грандиозной.

- Я вот собираюсь изолироваться от всего мира в уютной квартире, зря что ли столько гирлянд накупила, - улыбается другая ростовчанка Алиса. – В прошлом году мы компанией так бурно отмечали 31 декабря, что по итогу напились, разругались и не разговаривали друг с другом аж до мая. В этот раз решила заказать килограмма два роллов, и с часов девяти вечера планирую пересматривать все части «Гарри Потера». Идеальнее не придумываешь.

А вот у семейной пары Светланы и Алексея в планах устроить шумную вечеринку с друзьями.

– Подготовка идет полным ходом, еще в конце октября забронировали большой дом с камином и просторным залом. Хотим нарядить его в лучших традициях фильмов Тима Бертона. Весь декор будет сине-черными и слегка мрачноватым. Каждый из нас нарядится в образы самым популярных бертоновских фильмов. Ирка из Койсуга будет королевой червей из "Алисы в стране чудес", мы с Лешкой будем Гомесом и Мартишей Адамс, а дочка Кира захотела преобразиться в лук новомодной Уенсдей из нашумевшего сериала. Так что ночка обещает быть веселой, - смеется Светлана.

В эту новогоднюю ночь девушка решила в одиночестве пересматривать все части «Гарри Потера».

В эту новогоднюю ночь девушка решила в одиночестве пересматривать все части «Гарри Потера».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похоронный мишка, крыса в свадебном платье и трусики б/у из Японии: составили рейтинг антиподарков, которые когда-либо получали ростовчане

В дни подготовки к Новому году 2023 узнали, какие подарки дарить точно не стоит и почему(подробнее)

И

В Ростовской области впервые за несколько лет подешевел салат «Оливье»

Рассказываем, во сколько обойдется популярный салат(подробнее)

КАРТИНА ДНЯ