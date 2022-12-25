Праздничная ночь в поезде, мечта детства и гордое одиночество: как планируют встречать Новый год, рассказали ростовчане

Спросили у таких ростовчан, как весело и креативно собираются отпраздновать год водяного кролика. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Принято считать, что Новый год – это исключительно домашний праздник. И многим людям, действительно, куда привычнее отмечать праздник в семейной обстановке. Но есть и те, кто решает разнообразить праздник. Спросили у таких ростовчан, как весело и креативно собираются отпраздновать год водяного кролика.

В ГОСТЯХ У ДЕДА МОРОЗА

- В детстве, лет до 10, я безумно мечтала отправиться на родину Деда Мороза. Но путешествие мне не светило, поэтому приходилось довольствоваться редкими встречами в формате утренника, - начала рассказ ростовчанка Юлия. – В этом году решила подарить новогоднюю сказку уже своему сыну, поэтому прямо в канун праздника отправимся с ним в Великий Устюг. Дорога ожидает не самая простая. Сначала нужно добраться из Ростова в Москву, а там пересесть на поезд и целых 19 часов провести в плацкарте под стук колес. Только на проезд в одну сторону потратили уже около 10 тысяч, и это с бронью в начале ноября, но что не сделаешь ради маленького чуда. К тому же сердце русского севера точно этого стоит.

На новый год женщина решила отправиться с сыном в Великий Устюг. Фото: Андрей АБРАМОВ

В сам Великий Устюг причаливаем 30 декабря, заранее забронировали недорогой отель в 10 километрах от дома Деда Мороза. Планируем утеплиться и гулять по городу, ведь там помимо вотчины главного волшебника, есть много тематических развлечений. Например, музеи поздравительной открытки, рождественской игрушки, дом моды Деда Мороза и соборное дворище. Хочется побывать везде, и попробовать все, ведь на то это и праздник. Уже 31 декабря отправимся в путешествие по тропе сказок: в планах остановиться возле домика со сказочной почтой, закупиться сувенирами, побывать на кузнице и, конечно, посетить саму резиденцию. Правда, заказывать такие туры лучше за месяц-два, ведь по словам местных 31 декабря тут не протолкнуться от потока туристов. Зато цены очень даже вменяемые - 1650 взрослый и 1450 для детей от 6 лет.

На все про все заложила около 70 тысяч рублей. Думаю, сыночку должно обязательно понравиться, такое путешествие ничуть не хуже, а может даже и лучше стандартного парка с аттракционами.

На родине Деда Мороза есть много тематических развлечений. Фото: Андрей АБРАМОВ

ПОЕЗДНАЯ РОМАНТИКА

Нестандартной программой по празднованию Нового 2023 года поделился и инженер Борис: в этом году он с друзьями планирует встретить бой курантов прямо в поезде.

– Вот уже 10 лет подряд собираемся с товарищами на даче у друга, там и шашлычок, и банька с крытым бассейном, все это очень душевно. Но даже самая классная программа со временем может наскучить. Дай, придумаю что-то эдакое... Сначала хотели уехать на машине в горы. Потом были планы прогуляться по улицам белокаменной. А тут брат говорит: мол, давай в поезде отметим. Сначала подумал, что это какая-то шутка: ну что за праздник под ароматы чулочно-носочной продукции соседа по полке? Но даже в самой сумасшедшей идее есть какая-то романтика. В конце концов в этой жизни нужно попробовать все.

Бой курантов компания ростовчан решила встретить бой курантов в поезде. Фото: Андрей АБРАМОВ

В итоге, уговорили всех ребят и дружно забронировали поезд «Ростов — Москва». Врываемся в вагон 31 декабря в 10 утра, а 1 января в 5:50 уже будем гулять в столице. Чтобы полностью прочувствовать атмосферу торжества, вместо уединенного купе, выкупили восемь полок плацкарта. Помимо этого, уже сейчас стали затариваться продовольствием, накупили нарезки, фруктов, ящик игристого. Думаем еще взять в дорогу гитару, несколько гирлянд, пластиковую посуду, ну и отличное настроение. Как минимум, будет что вспомнить, как максимум, найдем друзей из разных уголков страны.

Чтобы полностью прочувствовать атмосферу торжества, вместо уединенного купе, мужчины выкупили восемь полок плацкарта. Фото: Иван МАКЕЕВ

ВЕЧЕР ГАРРИ ПОТЕРА

Но не у всех праздничная программа обещает быть грандиозной.

- Я вот собираюсь изолироваться от всего мира в уютной квартире, зря что ли столько гирлянд накупила, - улыбается другая ростовчанка Алиса. – В прошлом году мы компанией так бурно отмечали 31 декабря, что по итогу напились, разругались и не разговаривали друг с другом аж до мая. В этот раз решила заказать килограмма два роллов, и с часов девяти вечера планирую пересматривать все части «Гарри Потера». Идеальнее не придумываешь.

А вот у семейной пары Светланы и Алексея в планах устроить шумную вечеринку с друзьями.

– Подготовка идет полным ходом, еще в конце октября забронировали большой дом с камином и просторным залом. Хотим нарядить его в лучших традициях фильмов Тима Бертона. Весь декор будет сине-черными и слегка мрачноватым. Каждый из нас нарядится в образы самым популярных бертоновских фильмов. Ирка из Койсуга будет королевой червей из "Алисы в стране чудес", мы с Лешкой будем Гомесом и Мартишей Адамс, а дочка Кира захотела преобразиться в лук новомодной Уенсдей из нашумевшего сериала. Так что ночка обещает быть веселой, - смеется Светлана.

В эту новогоднюю ночь девушка решила в одиночестве пересматривать все части «Гарри Потера». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Похоронный мишка, крыса в свадебном платье и трусики б/у из Японии: составили рейтинг антиподарков, которые когда-либо получали ростовчане

В дни подготовки к Новому году 2023 узнали, какие подарки дарить точно не стоит и почему(подробнее)

И

В Ростовской области впервые за несколько лет подешевел салат «Оливье»

Рассказываем, во сколько обойдется популярный салат(подробнее)