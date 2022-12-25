Полночь в лифте, сюрпризы от родственников и танцы во дворе: какая новогодняя ночь запомнилась ростовчанам

Бывают случаи, когда даже самый продуманный сценарий подкидывает неожиданные повороты. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Меньше недели и вот - новый 2023 год постучится в двери. Ну а пока, каждый решает, как же встречать долгожданного гостя. Одни по доброй традиции соберутся за семейным столом, другие в шумной компании отправятся покорять местные клубы и бары. Ну а третьи соберут чемоданы, украшенные мишурой, прихватят в дорогу мандарины и на полной скорости двинутся в новогоднее путешествие.

Конечно, каждому, наверняка, хочется, чтобы все задуманное прошло, как минимум, хорошо, а, как максимум, идеально. Но бывают случаи, когда даже самый продуманный сценарий подкидывает неожиданные повороты.

Жители донской столицы рассказали журналисту «КП - Ростов-на-Дону», какими причудливыми, веселыми, а, порой, и очень удивительными историями им запомнилась главная ночь в году.

«ХАТА» НА НОВЫЙ ГОД

Каждый раз в канун 31 декабря во многих квартирах города словно по велению старого граммофона заводится она - такая классическая и любимая многими пластинка о главном. И, нет - это не сборник хитов «Дискотеки Аварии» или ABBA.

- Все куда проще: речь идет о композиции под кодовым названием «Хата на новый год». Да-да, найти хорошее местечко для празднования - та еще задача: хочешь - не хочешь, а начнешь перебирать все возможные варианты, - начала свой рассказа ростовчанка Виктория. - Как-то раз мы с одногруппниками решили отметить бой курантов вместе. Все бы ничего, только вот подходящей квартиры что-то так и не нашлось. Уже думали, может, забронировать домик, рвануть толпой на съемную однушку друга или собраться в деревенской хатке нашей старосты.

Ростовские студенты разложили пластиковые тарелки и стаканы прямо на лавочке возле общежития. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К несчастью, каждый из этих вариантов так и не пришелся ко двору. У Вадика оказался злобный арендодатель, съемные варианты стоили как полет на луну, а к Вальке все дружно отказались ехать, чтобы не трястись в душной маршрутке за тридевять земель.

И вот 31 декабря в расстроенных чувствах пришлось грустно наряжать елку в пустой комнате общежития. Как тут за два часа до полуночи звонит мне подружка: мол, так и так, еду к тебе с салатами, сейчас еще пацаны через час будут, давай праздновать во дворе. И что вы думаете? Собралась наша компашка возле общаги, на улице -10 градусов, разложили пластиковые тарелки и стаканы прямо на лавочке, включили колонку и стали танцевать.

Едва отстучали куранты, с рейдом вышла злобная комендант Галина Ивановна. Чтобы приглушить эти соловьиные трели недовольства, плеснули ей пузырькового, нарядили мишурой и дружно накинулись обнимать. Грозная гримаса Ивановны тут же расплылась в улыбке, прямо как маслице на сковородке. Даже разрешила «вечеринить» еще часок-другой. Так гуляли отдыхали до первых красных носов, ну, а ближе к четырем утра, разошлись. И пусть идеальной квартиры не нашлось, но этот праздник запомню навсегда.

БОЛЬШЕ НИКАКИХ СЮРПРИЗОВ

Но не все истории заканчиваются таким хэппи-эндом. Порой даже самый приятный новогодний сюрприз может обернуться против вас. Так, например, случилось с ростовчанином Михаилом, который в тайне решил приехать в гости к родным.

Даже самый приятный новогодний сюрприз может обернуться против вас. Фото: Михаил ФРОЛОВ

– Мы с мамулей живем в разных города: я - в Ростове, она - в Волгодонске, но вот уже десять лет взяли за привычку все праздники отмечать семьей. Стабильно приезжал к ним 29 декабря, чтобы вместе нарезать салаты и пустить салюты после боя курантов. Но из-за плотного графика начальник не отпускал с работы уже третий год подряд, а в этот раз я решил набраться смелости, оформил отпуск и давай паковать чемоданы.

Дай, думаю сделаю сюрприз: мама с сестрами точно такого не ожидает. Приехал в Волгодонск 31 декабря на последнем автобусе. После дальней дороги на радостях забежал в магазин, накупил продуктов и - скорей домой. Ключей с собой не было. Звоню в домофон - не отвечают, звоню два - снова тишина. Может, ушли гулять или в ларьке отовариваются? Прождав еще минут 10, решил набрать по "Вотсапу": может, случилось что?

С первых же гудков мамуля взяла трубку: мол, привет, сыночек, как дела? Да какие уж тут дела? Стою под домом, приехал тут к вам, чтобы порадовать, а дверь не открываете. И что вы думаете? Оказывается, в этот момент она точно также нагрянула без предупреждения ко мне в Ростов. На часах уже девять вечера, добраться друг к другу мы явно не сможем. Вот и пришлось экстренно бронировать им с сестрами отель, а самому ехать к друзьям. Хочешь сделать хорошо, а получается как всегда. Так что больше - никаких сюрпризов.

Хочешь сделать хорошо, а получается, как всегда. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

БОЙ КУРАНТОВ В ЛИФТЕ

Оказывается, встретить праздник вдали от родственников — это еще не самый грустный расклад.

- Куда хуже за несколько минут до нового года стать заложником ЖКХ-коллапса, - делится историей ростовчанка Ева. – Как обычно это бывает, примерно за месяц до главного события договорились встретиться с друзьями в их квартире на окраине города. Запланировали целую тематическую программу а-ля Гавайи: продумали меню, костюмы, - все по высшему разряду. По такому случаю даже арендовала наряд Моаны из мультика, а чтобы сто раз не переодеваться, нацепила его сразу и решила вызвать такси.

Под черным пуховиком прятался образ гавайской красотки, юбка из зеленых листьев, бра из кокоса и даже ожерелье, будто бы живые цветы. Захожу быстренько вся такая красивая в подъезд, времени до боя курантов - всего полчаса. Быстро прыгаю в лифт, нажимаю кнопку девятого этажа. Проходит пара секунд, и он останавливается. Кабину резко дергает. Свет выключается. Все, прощай праздник.

Под черным пуховиком у ростовчанки прятался образ гавайской красотки. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Сначала пыталась дозвониться друзьям: ситуация прямо как в той песенке - «Вне зоны доступа мы не опознаны». Потом от отчаяния стала барабанить по дверям в надежде на то, что кто-то из соседей услышит. Все безуспешно. Разревелась, расстроилась. В какой-то панике с трудом нашла кнопку вызова лифтера и стою жду. И тут раздался женский голос: мол, ну и чего так расстраиваться? Дамочка на том конце провода попыталась успокоить, но кажется встреча нового года в лифте была неизбежна.

К счастью, с собой к меня был пакет с мандаринами, "Селедка под шубой" в банке и праздничное гавайское ожерелье. Сняла его с шеи, повесила на кнопочную панель и давай болтать с новой подружкой. Оказалось ее зовут Валентина Дмитриевна. Как и многие работники жизненно важных структур эту ночь она встречала на работе.

Чтобы хоть как-то скрасить пребывание, болтали с ней о жизни по громкой связи, чокались шампанским. В полночь женщина придвинула динамик к телевизору и дала мне возможность послушать речь Президента и бой курантов. Спустя час после этого меня все-таки вытащили из лифтового заточенья. Такое уж точно никогда не забудется...

От отчаяния девушка стала барабанить по дверям в надежде на то, что кто-то из соседей услышит. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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