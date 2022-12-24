Отключение света в Ростове 26 - 30 декабря 2022: публикуем полный список адресов

О плановых отключениях предупреждает компания «Донэнерго» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Ростове-на-Дону 26 - 30 декабря 2022: десятки домов в донской столице останутся без электричества. Об этом предупреждает компания «Донэнерго».

26 декабря

С 9 до 17 часов обесточат следующие адреса: 19-я линия, 21-39, 21-я линия, 32-42, 33-49, 1-ая Пролетарская, 4-22, 1-25, Ландышевая, 11-13, Лесопарковая, 37, 56-94, Мадояна, 94-110, 110/4, 137А, Родниковая, 25-39, 6-40, Серебряный, 8/20, 7/18

С 10 до 11 часов отключения затронут: Буденновский, 72/А, 74, 74/Б, 92/А, Черепахина, 228, Варфоломеева, 213

27 декабря

С 9 до 17 часов: Таганрогская, 75-131, 92/1, Ташкентская, 70-152, 77-139, Тульская, 2-30, 13-25, Авиамоторный, 1-7, 2-8, Штахановского, 1-11, Вятская, 31, Кумженская, 1-71, 2-74, Береговая, 2, 2А, 2В, 2-я Причальная, 20, 4-я Причальная, 8-18, 3-9, 5-я Причальная, 11, 34, с/т «Рыбник», с/т «Кумженское», ООО «имени Мирошниченко». СНТ «Донстрой», Верхнетемерницкий, Венеры, 34/1, 34/2, 34/3, 46/1, 46/2. Дивный, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

28 декабря

С 9 до 17 часов: Таганрогская, 14-88, 27-73, 48,50, Дачная, 103, Чалтырский, 2-4, 1-3, Заводская, 2-8, 5-9, 17, Магнитогорская, 3/1, Пржевальского, 23-37, 28-34, 29а, Урицкого, 29, 67-71, Камышинская, 1-31, 2-32, Кузнечная, 1-47, 8-52, Магнитогорская, 4-34, Пржевальского, 9-23, 12-82, Урицкого, 41-63, Циолковского, 11-41

29 декабря

С 9 до 17 часов: 1-й Буковый, 1-11, 2-16, Дозорный, 1-13, 4-24, Жлобинский, 20-22, Магнитогорская, 13-31, 52-104, 2-я Степная, 1-27, 2-24, 3-я Степная, 1-23, 2-22, 4-я Степная, 1-21, 2, Строительный, 9-31, 8-42, Закруткина, 1-9, 2-10, Мясникова, 21-39, 17-я линия, 9-25, 12-24

30 декабря

С 9 до 17 часов: 27-я линия, 11-23, 16-20, 29-я линия, 23-77, 20-70, 31-я линия, 35-75, 32-76, Сарьяна, 2-66, 1-29, 55-73, 87- 89, 2-я Пролетарская, 4, 16-84, 19-115, Красноаксайская, 2-18, 35-я линия, 21-81, 37-я линия, 12-76, 25-97, 39-я линия, 35-79, 24-98, 41-я линия, 18-52, 17-47, 43-я линия, 16-48, 17-31, 45-я линия, 31-37, 47-я линия, 1-37, 2-14, 49-я линия, 1-35, 2-26, 1, 2-ая Левая, 1-15, 2-22, Кизитериновская Балка, Кирилловский, 1-25, 2-20, Балканский, 1-41, 113, 2-42, Богданова, 58-74, Коммунистический, 48/4, 48/5, Малиновского, 32, Стачки, 235, 235/2, 237

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