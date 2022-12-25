Что посмотреть на новогодних каникулах - 2023 в Ростовской области: Афиша мероприятий на Вольном Дону

Города и станицы Ростовской области ждут гостей на праздники.
Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ
В новогодние каникулы жителей и гостей Ростовской области ждет насыщенная программа не только в донской столице, но и в других городах региона. В Сети опубликована полная афиша новогодних мероприятий на Вольном Дону. Рассказываем, куда можно поехать всей семьей. Сохраняйте в закладки, чтобы не пропустить самое интересное!
РОСТОВ-НА-ДОНУ
Рождественские гулянья в Кумже
Этнокомплекс «Кумжа» - Кумженская, 1ж
Рождественский фудмаркет
парк им. Октябрьской революции — пл. Театральная, 3
Лекции в историческом парке «Россия — моя история»
Шолохова, 31и
Яства для новогоднего стола
Центральный рынок — Станиславского, 58
Головокружительный вид на Ростов
Колесо обозрения — пл. Театральная, 3
Ледовый каток под открытым небом
КЦ «Большой» - Красноармейская, 105
Божественная литургия в день Рождества Христова
Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — Станиславского, 58
АЗОВ
Интерактивные мастер-классы, тематические экскурсионные программы, квесты
Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник — ул. Московская, 38/40
НОВОЧЕРКАССК
Интерактивные мастер-классы, тематические экскурсионные программы, квесты
Новочеркасский музей истории Донского казачества — ул. Атаманская, 38
2 — 8 января
Новогодние шоу и праздничные программы
- Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской — ул. Атаманская, 37/72,
- Дворец культуры мкр. Донской — пр. Парковый, 7а,
- Дом культуры мкр. Ключевое — ул. Центральная, 1/7,
- Дом культуры мкр. Октябрьский — ул. Калинина, 65а,
- Городской дом культуры — пр. Платовский, 72.
25 декабря — 13 января
Интересные места для посещения
- Экскурсия в Войсковом Вознесенском кафедральном соборе - пл. Ермака, 2,
- Рождественская служба в Свято-Георгиевском соборе — ул. Маяковского, 30,
- Рождественская служба в Свято-Дмитриевском храме — ул. Бабушкина, 61,
- Новогодняя мастерская Деда Мороза — Новочеркасский музей истории Донского казачества — Атаманская, 38,
- Экскурсия, посвященная атаману Ефремову — Атаманский дворец, ул. Дворцовая, 5а.
СТАНИЦА СТАРОЧЕРКАССКАЯ
Интерактивные мастер-классы, тематические экскурсионные программы, квесты
Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник — ул. Почтовая, 6.
25 декабря — 14 января
Интересные места для посещения
- Попробовать настоящую уху с тузлуком - ресторан казачьей кухни,
- Подняться на единственную шатровую колокольню на Юге России - Воскресенский войсковой собор, ул. Соборная, 1,
- Посетить Атаманское Ефремовское подворье — Свято-Донской Ефремовский мужской монастырь, ул. Почтовая, 1,
- Посетить Божественную литургию в Рождество Христово 6 — 7 января — Воскресенский войсковой собор — Соборная, 1.
ТАГАНРОГ
Город
Легкоатлетический забег «Новогодняя перезагрузка: стартуют все!»
Парк им. М. Горького, Петровская, 104, - 1 января, 12.00.
Танцевальная веранда
Показ новогодних мультфильмов, музыкальных клипов, детские развлекательно-игровые программы
Парк им. М. Горького, Петровская, 104, - 1 – 8 января
«Зимние забавы на Новый год» - развлекательно-игровая программа, новогодний спектакль для детей;
Приморский парк, Петровская, 104, - 6 января
Новогодние театрализованные представления для детей
ДК «Фестивальный», ул. Ленина, 212, - 8 января
Музейные программы
г. Таганрог
«Новогодняя перезагрузка: стартуют все!» - легкоатлетический забег
Парк им. М. Горького (Петровская, 104) - 1 января, 12.00
Танцевальная веранда
Показ новогодних мультфильмов, музыкальных клипов, детские развлекательно-игровые программы;
Парк им. М. Горького (Петровская, 104)
Новогодний музейный квест «Пока часы 12 бьют»
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9, - до 2 января
«Снежный вернисаж» - экскурсия по выставке новогодних игрушек и картин художницы Е.Л. Фортушновой с мастер-классом по изготовлению елочной игрушки
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Октябрьская, 9, - 3 января
«Под вьюгу за окном» - тематическая экскурсия, посвященная традициям зимних праздников в России XIX века
Музей «Домик Чехова», ул. Чехова, 69, - 6 января
Экскурсии и праздничные мероприятия: мастер-классы, концерты
Таганрогский художественный музей, ул. Александровская, 56/ пер. Лермонтовский, 22, - до 31 декабря
Новогодние квесты, экскурсии, мастер-классы для всей семьи
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9, - до 31 декабря
«Веселье, шум и мишура...» - праздничная новогодняя программа с мастер-классом по изготовлению поздравительной открытки в дореволюционной стилистике
Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога», ул. Фрунзе, 80, - до 6 января
«Колядки» - фольклорный праздник
Народный военно-исторический музейный комплекс ВОВ «Самбекские высоты» - 9 января
«Ретро елка. Встречаем Старый Новый год»
Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9, - 14 января
Интересные места для посещения
- Выпить кофе с десертом в Петровском квартале - Петровская, 51,
- Сделать фото с А.П. Чеховым в одном из мест, где любил бывать писатель,
- Подышать морским воздухом на Пушкинской набережной,
- Увидеть и показать своим детям оригиналы картин великих художников -
Таганрогский художественный музей, ул. Александровская 54-56,
- Отдохнуть в СПА - в любом термальном комплексе.
ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА НА ВОЛЬНОМ ДОНУ
Интересные места для посещения
- Отправиться на новогодний праздник в парк птиц «Малинки»
псх. Соколовское, 1000 км трассы М4 Дон, 15 км от г. Шахты
- Парк «Лога» Новогодние каникулы в парке
Свободное посещение, х. Старая станица, ул. Большевистская, 77
Музейные программы
Ежедневные Новогодние и Рождественские программы, мастер-классы
- Объекты Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова; Музей ремесел (ул. Шолохова, 101)
- Ремесленные мастерские (ул. Шолохова, 60);
- Кружилинский музейный комплекс;
- Каргинский музейный комплекс; Конюшня музея;
- «Шолохов-Центр» - г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 125/69.
Театры
- Отведать верхнедонских разносолов: холодец, яичница на сале, пышки с медом на казачьем подворье
Музей-заповедник М.А.Шолохова, х. Кружилинский
- Посмотреть немое кино в синематографе «Идеалъ»
Музей-заповедник М.А.Шолохова, ст. Каргинская
Зимние экскурсии и туры по Ростовской области
- Открыть Стартап Петра Первого - город Таганрог
Для тех, кто хочет узнать о деяниях молодого царя — создателя Великой Российской Империи. Для тех, кто хочет увидеть город мечты Петра I, город так и не ставший столицей государства российского.
Продолжительность: 3 дня
Места показа: Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог
- Отправиться в путешествие на ретро-поезде
Вас ждет сказочное путешествие на настоящем ретропоезде с паровой тягой!
Продолжительность: 1 день
Места показа: Ростовская обл, Таганрог
- Разгуляться на Верхнем Дону
Приключение с погружением в историю донского казачества, природу хвойных лесов, знакомство с творчеством и историей жизни великого нобелевского лауреата М.А. Шолохова, гастрономические удовольствия, катание на тройке лошадей, настоящая русская баня на дровах и конечно казачьи песни.
Продолжительность: 3 дня
Места показа: ст. Вешенская
- Этно-хутор «Старозолотовский»
Вы знали, что лепить вареники с сюрпризом придумали Донские казаки? Едем на Старый Новый год в этно-хутор Старозолотвский гадать на варениках.
Продолжительность: 1 дня
Места показа: Ростовская обл, х. Старозолотовский
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