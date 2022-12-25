Что посмотреть на новогодних каникулах - 2023 в Ростовской области: Афиша мероприятий на Вольном Дону

Города и станицы Ростовской области ждут гостей на праздники. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В новогодние каникулы жителей и гостей Ростовской области ждет насыщенная программа не только в донской столице, но и в других городах региона. В Сети опубликована полная афиша новогодних мероприятий на Вольном Дону. Рассказываем, куда можно поехать всей семьей. Сохраняйте в закладки, чтобы не пропустить самое интересное!

РОСТОВ-НА-ДОНУ

Рождественские гулянья в Кумже

Этнокомплекс «Кумжа» - Кумженская, 1ж

Рождественский фудмаркет

парк им. Октябрьской революции — пл. Театральная, 3

Лекции в историческом парке «Россия — моя история»

Шолохова, 31и

Яства для новогоднего стола

Центральный рынок — Станиславского, 58

Головокружительный вид на Ростов

Колесо обозрения — пл. Театральная, 3

Ледовый каток под открытым небом

КЦ «Большой» - Красноармейская, 105

Божественная литургия в день Рождества Христова

Кафедральный собор Рождества Пресвятой Богородицы — Станиславского, 58

АЗОВ

Интерактивные мастер-классы, тематические экскурсионные программы, квесты

Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник — ул. Московская, 38/40

НОВОЧЕРКАССК

Интерактивные мастер-классы, тематические экскурсионные программы, квесты

Новочеркасский музей истории Донского казачества — ул. Атаманская, 38

2 — 8 января

Новогодние шоу и праздничные программы

- Донской театр драмы и комедии им. В.Ф. Комиссаржевской — ул. Атаманская, 37/72,

- Дворец культуры мкр. Донской — пр. Парковый, 7а,

- Дом культуры мкр. Ключевое — ул. Центральная, 1/7,

- Дом культуры мкр. Октябрьский — ул. Калинина, 65а,

- Городской дом культуры — пр. Платовский, 72.

25 декабря — 13 января

Интересные места для посещения

- Экскурсия в Войсковом Вознесенском кафедральном соборе - пл. Ермака, 2,

- Рождественская служба в Свято-Георгиевском соборе — ул. Маяковского, 30,

- Рождественская служба в Свято-Дмитриевском храме — ул. Бабушкина, 61,

- Новогодняя мастерская Деда Мороза — Новочеркасский музей истории Донского казачества — Атаманская, 38,

- Экскурсия, посвященная атаману Ефремову — Атаманский дворец, ул. Дворцовая, 5а.

СТАНИЦА СТАРОЧЕРКАССКАЯ

Интерактивные мастер-классы, тематические экскурсионные программы, квесты

Старочеркасский историко-архитектурный музей-заповедник — ул. Почтовая, 6.

25 декабря — 14 января

Интересные места для посещения

- Попробовать настоящую уху с тузлуком - ресторан казачьей кухни,

- Подняться на единственную шатровую колокольню на Юге России - Воскресенский войсковой собор, ул. Соборная, 1,

- Посетить Атаманское Ефремовское подворье — Свято-Донской Ефремовский мужской монастырь, ул. Почтовая, 1,

- Посетить Божественную литургию в Рождество Христово 6 — 7 января — Воскресенский войсковой собор — Соборная, 1.

ТАГАНРОГ

Город

Легкоатлетический забег «Новогодняя перезагрузка: стартуют все!»

Парк им. М. Горького, Петровская, 104, - 1 января, 12.00.

Танцевальная веранда

Показ новогодних мультфильмов, музыкальных клипов, детские развлекательно-игровые программы

Парк им. М. Горького, Петровская, 104, - 1 – 8 января

«Зимние забавы на Новый год» - развлекательно-игровая программа, новогодний спектакль для детей;

Приморский парк, Петровская, 104, - 6 января

Новогодние театрализованные представления для детей

ДК «Фестивальный», ул. Ленина, 212, - 8 января

Музейные программы

г. Таганрог

«Новогодняя перезагрузка: стартуют все!» - легкоатлетический забег

Парк им. М. Горького (Петровская, 104) - 1 января, 12.00

Танцевальная веранда

Показ новогодних мультфильмов, музыкальных клипов, детские развлекательно-игровые программы;

Парк им. М. Горького (Петровская, 104)

Новогодний музейный квест «Пока часы 12 бьют»

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9, - до 2 января

«Снежный вернисаж» - экскурсия по выставке новогодних игрушек и картин художницы Е.Л. Фортушновой с мастер-классом по изготовлению елочной игрушки

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, Октябрьская, 9, - 3 января

«Под вьюгу за окном» - тематическая экскурсия, посвященная традициям зимних праздников в России XIX века

Музей «Домик Чехова», ул. Чехова, 69, - 6 января

Экскурсии и праздничные мероприятия: мастер-классы, концерты

Таганрогский художественный музей, ул. Александровская, 56/ пер. Лермонтовский, 22, - до 31 декабря

Новогодние квесты, экскурсии, мастер-классы для всей семьи

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9, - до 31 декабря

«Веселье, шум и мишура...» - праздничная новогодняя программа с мастер-классом по изготовлению поздравительной открытки в дореволюционной стилистике

Музей «Градостроительство и быт г. Таганрога», ул. Фрунзе, 80, - до 6 января

«Колядки» - фольклорный праздник

Народный военно-исторический музейный комплекс ВОВ «Самбекские высоты» - 9 января

«Ретро елка. Встречаем Старый Новый год»

Таганрогский государственный литературный и историко-архитектурный музей-заповедник, ул. Октябрьская, 9, - 14 января

Интересные места для посещения

- Выпить кофе с десертом в Петровском квартале - Петровская, 51,

- Сделать фото с А.П. Чеховым в одном из мест, где любил бывать писатель,

- Подышать морским воздухом на Пушкинской набережной,

- Увидеть и показать своим детям оригиналы картин великих художников -

Таганрогский художественный музей, ул. Александровская 54-56,

- Отдохнуть в СПА - в любом термальном комплексе.

ДРУГИЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА НА ВОЛЬНОМ ДОНУ

Интересные места для посещения

- Отправиться на новогодний праздник в парк птиц «Малинки»

псх. Соколовское, 1000 км трассы М4 Дон, 15 км от г. Шахты

- Парк «Лога» Новогодние каникулы в парке

Свободное посещение, х. Старая станица, ул. Большевистская, 77

Музейные программы

Ежедневные Новогодние и Рождественские программы, мастер-классы

- Объекты Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова; Музей ремесел (ул. Шолохова, 101)

- Ремесленные мастерские (ул. Шолохова, 60);

- Кружилинский музейный комплекс;

- Каргинский музейный комплекс; Конюшня музея;

- «Шолохов-Центр» - г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 125/69.

Театры

- Отведать верхнедонских разносолов: холодец, яичница на сале, пышки с медом на казачьем подворье

Музей-заповедник М.А.Шолохова, х. Кружилинский

- Посмотреть немое кино в синематографе «Идеалъ»

Музей-заповедник М.А.Шолохова, ст. Каргинская

Зимние экскурсии и туры по Ростовской области

- Открыть Стартап Петра Первого - город Таганрог

Для тех, кто хочет узнать о деяниях молодого царя — создателя Великой Российской Империи. Для тех, кто хочет увидеть город мечты Петра I, город так и не ставший столицей государства российского.

Продолжительность: 3 дня

Места показа: Ростовская обл, Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог

- Отправиться в путешествие на ретро-поезде

Вас ждет сказочное путешествие на настоящем ретропоезде с паровой тягой!

Продолжительность: 1 день

Места показа: Ростовская обл, Таганрог

- Разгуляться на Верхнем Дону

Приключение с погружением в историю донского казачества, природу хвойных лесов, знакомство с творчеством и историей жизни великого нобелевского лауреата М.А. Шолохова, гастрономические удовольствия, катание на тройке лошадей, настоящая русская баня на дровах и конечно казачьи песни.

Продолжительность: 3 дня

Места показа: ст. Вешенская

- Этно-хутор «Старозолотовский»

Вы знали, что лепить вареники с сюрпризом придумали Донские казаки? Едем на Старый Новый год в этно-хутор Старозолотвский гадать на варениках.

Продолжительность: 1 дня

Места показа: Ростовская обл, х. Старозолотовский

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Программа мероприятий на Новый год - 2023 в Ростове-на-Дону: публикуем полную афишу на новогодние каникулы

Власти Ростова-на-Дону опубликовали полную программу мероприятий на Новый год и зимние каникулы (подробнее)