Погода в Ростовской области в выходные 8 и 9 апреля: тепло до +20, дожди и грозы

На выходных дончан ждет теплая, но не без капризов погода. Фото: ЗАХАРЧЕНКО Наталья

Погода в Ростовской области в выходные 8 и 9 апреля обещает быть теплой и непостоянной. Кроме того, синоптики обещают первые в этом году грозы. Публикуем подробный прогноз Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 8 апреля, будет облачно с прояснениями, днем без существенных осадков, а вечером кратковременный дождь и гроза. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, при грозе порывами до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-9, днем +14-16.

В воскресенье, 9 апреля, кратковременный дождь, вечером гроза. Ветер восточного направления 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью +7-9, днем +14-16.

В Ростовской области также будет пасмурно. В субботу ночью местами, днем в большинстве районов кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 12-14 метров в секунду, при грозе до 16. Температура воздуха ночью +6-11, при прояснениях до +3; днем +12-17, местами до +20.

В воскресенье местами пройдется кратковременный дождь, вечером гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточной четверти 6-11 метров в секунду, при грозе с порывами до 15-18. Температура воздуха ночью +7-12, по северу до +3; днем +12-17, местами до +20.

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