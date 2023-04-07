В Калмыкии наркополицейский перевел себе 400 тысяч рублей с мобильного подозреваемого

Телефон, который был у подозреваемого при задержании, принес 400 тысяч рублей. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

В Калмыкии наркополицейского поймали на крупной краже у подозреваемого по делу. По версии правоохранителей, сотрудник регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД решил разбогатеть за счет фигуранта уголовного дела, а в итоге сам оказался под следствием. Подробностями дела с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

ТРИ ДНЯ ПЕРЕВОДИЛ ДЕНЬГИ

События, из-за которых состоялся суд, произошли еще в августе 2020 года. Как удалось выяснить у собственного источника, главный «герой» - 34-летний мужчина, женат, воспитывает детей. И, видимо, ему очень понадобились деньги...

По информации республиканского СК, около десяти вечера сотрудник полиции участвовал в задержании подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. По ходу дела забрал его мобильник.

В следующие три дня, сидя в своем служебном кабинете, полицейский втайне от других доставал мобильный телефон подозреваемого и переводил деньги себе на банковскую карту, которую открыл на другого человека, чтобы спрятать концы в воду. Всего за три дня со счета подозреваемого он перевел себе 400 тысяч рублей.

Еще во время следствия деньги были возвращены. Фото: Даниил ОПАРИН

Когда правоохранители узнали, что коллега проворачивал у них под носом, его привлекли к ответу.

ДВА ГОДА УСЛОВНО

- В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Кража, совершенная в крупном размере с банковского счета», - рассказали в пресс-службе следкома Калмыкии. - В ходе следствия подсудимый вину признал и возместил ущерб в полном объеме.

Суд также признал мужчину виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Также в течение двух лет осужденный не сможет работать на ответственных должностях в государственных органах и учреждениях, а также в органах местного самоуправления.

Добавим, приговор в законную силу пока не вступил, и осужденный имеет право его обжаловать.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

"Заработать" на вещдоках

Напомним, это не первое за последнее время дело, когда стражи правопорядка пытаются "заработать" на вещдоках, а в итоге сами отвечают перед законом. Так, осенью следователь одного из районных ОМВД был отстранен от работы и осужден за мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, а также за превышение должностных полномочий и кражу, совершенную должностным лицом, с банковского счета.

Он сначала убедил обвиняемого, что через него можно передать потерпевшей возмещение ущерба по уголовному делу, а потом еще переводил себе с его мобильного телефона, изъятого как вещдок, деньги. За это суд его оштрафовал и запретил занимать определенные должности на два с половиной года.

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