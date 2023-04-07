Депутаты из Ростовской области передали участникам СВО тепловизоры

Депутаты фракции «Единая Россия» в ЗС РО вручили бойцам одного из подразделений тепловизоры. Фото: пресс-служба ЗС РО

Донской край активно помогал и помогает участникам специальной военной операции и их близким. Большую лепту в это общее дело вносят и депутаты фракции «Единой Росси» в Законодательном Собрании Ростовской области.

ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ РЕГУЛЯРНО

Парламентарии стремятся отрабатывать адресные запросы защитников Родины.

Так, донские единороссы вручили бойцам одного из подразделений специального назначения тепловизорное оборудование.

Как пояснил руководитель фракции «Единая Россия» в ЗС РО Владимир Ревенко, депутаты регулярно оказывают помощь военнослужащим из Ростовской области, выполняющим служебно-боевые задачи в зоне СВО.

- От ребят поступила заявка на тепловизоры, которые помогут им более качественно выполнять задачи на передовой, - сообщил Владимир Ревенко. – Это оборудование предназначено для мониторинга, отображения и поражения средств противника. Мы вручаем его с чувством благодарности за их ратный труд и надеемся, что это поможет сохранить жизни бойцов и приблизит нашу победу.

«КАЖДЫЙ ТАКОЙ ПОДАРОК ПРИБЛИЖАЕТ ПОБЕДУ»

Военнослужащий с позывным Скиф сказал, что это оборудование очень нужное и важное.

- А еще буквально недавно мы получили новые высокоточные снайперские винтовки системы Лобаева. Данные прицелы подходят к ним, очень нужная вещь. С такими прицелами нам будет намного легче выполнять служебно-боевые задачи. Каждый такой подарок приближает победу и, самое важное, - сохраняет жизни нашим бойцам, - добавил защитник Родины.

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